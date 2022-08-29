Азербайджанские саперы сообщили об обнаружении 309 мин за неделю

29 августа 2022, 09:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Саперы ANAMA за неделю нашли на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после осенней войны 2020 года, более 309 противопехотных и противотанковых мин.

Как писал "Кавказский узел", правительство Великобритании 30 июня приняло решение о выделении Программе развития ООН 500 тысяч фунтов стерлингов для поддержки операций по очистке от мин территорий в Азербайджане и Армении, сообщило посольство Великобритании в Баку. В июле Евросоюз выделил Азербайджану 4,25 млн евро на разминирование.

В период с 22 по 27 августа в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джабраильском и Зангиланском районах было обнаружено 240 противопехотных мин, 69 противотанковых мин и 81 неразорвавшийся боеприпас, пишет сегодня Day.Az со ссылкой на Агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA).

От мин и боеприпасов за этот же период очищена территория площадью 731 гектар, уточнили в ANAMA.

Напомним, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сообщил 26 июня в интервью "Азертадж", что с начала операции по разминированию очищено от боеприпасов около 21 тысячи гектаров территорий. В ходе расчистки, по его словам, найдено и уничтожено около 17 тысяч боеприпасов, в том числе 6 126 противопехотных мин, 2 172 противотанковые мины.

При взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 22 августа двое азербайджанских военных подорвались на минах в Лачинском районе. 5 августа военнослужащий армии Азербайджана получил смертельные травмы, подорвавшись на мине в Кельбаджарском районе. 2 августа трое сотрудников агентства по разминированию ANAMA подорвались на мине в Физулинском районе Азербайджана.

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