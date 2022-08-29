Власти Абхазии ввели штрафы за нарушение правил купания

29 августа 2022, 07:02

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Туристам за нарушение правил поведения на водных объектах грозит штраф от 600 до 1000 рублей, а ответственным лицам за неготовность пляжей к купальному сезону - от 9 до 12 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", министр туризма Абхазии Теймураз Хишба 13 мая анонсировал создание туристической полиции, которая будет выявлять самовольно путешествующие по горам незарегистрированные группы. Представители турбизнеса позитивно восприняли новость о создании такой полиции, но сомневаются, что она будет нормально работать.

Власти Абхазии ввели штрафы за нарушение правил поведения на воде. Физическое лицо за подобные нарушения будет оштрафовано на сумму от 600 до 1000 рублей, пишет 27 августа "Спутник-Абхазия" со ссылкой на начальника государственной инспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа.

По его словам, штрафы касаются главным образом любителей сапсерфинга и заплывающих за буйки купальщиков. "Часто люди на сап-серфах выходят в море, заплывают далеко, удаляются от берега более, чем на пятьсот метров. А там, как известно, различные течения. Люди не справляются с управлением и не могут вернуться к берегу", - отметил он.

Кроме того, введены штрафы за неготовность пляжей к купальному сезону. Ответственные лица за это будут штрафоваться на сумму от девяти до 12 тысяч рублей.

Введение штрафов местные власти анонсировали еще в июле. По словам представителя президента в парламенте Абхазии Нателлы Ломия, увеличилось количество несчастных случаев на водных объектах. "Из-за отсутствия соответствующих статей в КоАП Абхазии, предусматривающих административное наказание, не представляется возможным применить меры определенного характера к лицам", которые нарушают правила поведения на воде, приводит ее слова "Апсныпресс".

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