Суд отказал войсковой части в иске к контрактникам за перевернутый БТР

29 августа 2022, 04:50

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За перевернувшийся в реку во время учений бронетранспортер войсковая часть ГРУ потребовала с двух военных более 2,5 миллиона рублей. Ставропольский гарнизонный суд отказал в иске.

Инцидент с бронетранспортером произошел во время учений в мае 2018 года.

"В ходе выполнения специальных задач допустили опрокидывание БТР-80 в реку <...>, в результате чего были повреждены находящиеся в нем радиостанция Р-168-100КБ и кондиционер КА-2-24", - говорится в решении суда, опубликованном 28 августа.

Войсковая часть требовала взыскать с военнослужащих более двух с половиной миллионов рублей. В свою очередь, как говорится в решении суда, военные заявили, что маршрут движения бронетранспортера "был определен командиром батальона", а опрокидывание боевой машины произошло "по причине обвала дороги".

Суд отметил, что военнослужащие продолжают службу по контракту, а согласно статье 2 и пункту 1 статьи 3 ФЗ "О материальной ответственности военнослужащих" "военнослужащие несут материальную ответственность только за причиненный по их вине прямой действительный ущерб, под которым понимается утрата или уменьшение наличного имущества, ухудшение состояния указанного имущества, расходы, которые воинская часть произвела или должна произвести для восстановления, приобретения имущества".

В отношении военных была проведена проверка по подозрению в злоупотреблении полномочиями и повреждении имущества, но в возбуждении уголовных дел было отказано в связи с отсутствием состава преступления. Суд отказал в удовлетворении иска войсковой части.

По данным "Кавказ.Реалии"*, войсковая часть, о которой идет речь - отдельный полк специального назначения ГРУ.

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