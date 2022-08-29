Гости фестиваля адыгейского сыра отметили его самобытность

29 августа 2022, 00:59

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В Адыгее 27-28 августа проходил региональный фестиваль адыгейского сыра, посвященный в этом году 100-летию республики. Одним из ключевых событий стала фиксация рекорда по производству самого большого круга сыра. Гостям фестиваля понравилась культурная программа мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", в 2020 году организаторы ежегодного фестиваля адыгейского сыра из-за угрозы распространения коронавируса вынуждены были провести его в онлайн-формате.

После вынужденного двухлетнего перерыва из-за пандемии фестиваль в этом году вновь проходил в очном формате в горной части Адыгеи, на поляне у подножия хребта Уна-Коз. В этом году он был посвящен 100-летию государственности республики. Глава республики Мурат Кумпилов отметил значимость мероприятия для популяризации национального бренда и повышения туристской привлекательности региона, развития событийного туризма. Фестиваль включен в Национальный календарь лучших событийных проектов России для туристов. Кроме того, адыгейский сыр является одним из самых узнаваемых гастрономических брендов страны, сообщила 28 августа пресс-служба организаторов в релизе на сайте фестиваля.

В 2018 году Верховный суд России подтвердил исключительное право Адыгеи на использование бренда "Адыгейский сыр", отказав сыроделам из Ростова-на-Дону, Красноярского края, Чувашии и Брянской области в кассационной жалобе.

Началось мероприятие с театрализованного представления «Рождение адыгейского сыра», которое подготовили артисты Национального театра им. И.С. Цея и ГААНТА «Нальмэс». Гости узнали о древних традициях приготовления, гастрономического использования и хранения адыгейского сыра. Раньше его коптили в очаге, сушили на солнце и могли хранить годами. Его брали с собой в дальние походы. До сегодняшнего дня дошел рецепт адыгейского сыра в неизменном виде.

Попробовать вкус настоящего адыгейского сыра смогли все участники фестиваля. Для этого был создан этногородок, где все муниципалитеты региона развернули свои стилизованные подворья. В каждом можно было понаблюдать за приготовления адыгейского сыра, а потом его продегустировать. Сыр можно было не только попробовать, но и приобрести на ярмарке.

Внимание участников привлекла и выставка изделий мастеров народных художественных промыслов и ремесел республики, а также экспозиция об археологических раскопках Майкопского кургана и предметами Майкопской культуры. На выставке-ярмарке были представлены изделия из дерева, натуральных камней, золотых ниток, натуральной кожи, эпоксидной смолы, войлока, керамики. Участники фестиваля смогли приобрести уникальные авторские изделия ручной работы, поучаствовать в мастер-классах, покататься на лошадях благодаря всадникам организации «Шыу Хасэ». Также в рамках фестиваля были организованы многочисленные конкурсы-викторины и кулинарные мастер-классы, сообщает "Адыгея Сегодня".

В ходе фестиваля был презентован самый большой в мире круг адыгейского сыра. Для фиксации рекорда в республику прибыл официальный представитель Книги рекордов России. Рекордный адыгейский сыр варили пять мастеров в течение суток, соблюдая традиционную технологию. Она же была сохранена и при плетении специальной большой корзины из рогоза, которая была сделана за 7 дней. В результате взвешивания установлено, что вес самого большого в мире адыгейского сыра составил ровно 142 килограмма. Для его приготовления понадобилось 1000 литров цельного молока. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Книге рекордов России в 2019 году. Тогда вес адыгейского сыра получился 34 кг, передает "Советская Адыгея".

Участники фестиваля отметили его самобытность, а также природу территории, где проводилось мероприятие. "Я посетил вчера наш фестиваль адыгейского сыра и надо сказать, мне понравилось! Атмосфера настоящего праздника! Много народа, изобилие национальных блюд и сыров, выступление артистов, красивые национальные наряды! Здорово! Под впечатлением, я решил написать новое красивое стихотворение про наш адыгейский , к следующему фестивалю! Кстати, думаю можно привлекать на такие масштабные праздники и наших поэтов, тем более нам есть кем гордиться", - написал поэт из Краснодара Инвер Шеуджен на странице фестиваля в соцсети "ВКонтакте". "Да, всё было классно, всё, молодцы, организовали супер", - пишет здесь же пользователь соцсети Александр Торопов.

"Последнее воскресенье лета удалось)) Любите ли Вы сыр так, как люблю его я? Фестиваль адыгейского сыра в этом году поразил теплотой, размахом, ну и конечно же, сыыыыыром))", - написала сегодня пользователь соцсети instagram* niurych9 на своей странице.

"Повезло побывать на Фестивале адыгейского сыра на Даховской поляне. Захватывает шквал эмоций: красота реки Белой и хребта Уна-Коз. [...] главный виновник торжества СЫР🧈 Он был везде: на сцене 124-килограммовый «кусочек», в блюдах, в программах… Это надо видеть и почувствовать", - поделилась своими впечатлениями на своей странице пользователь соцсети instagram* ucius_lf.

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