Жители Новороссийска выступили против установки вышки связи

28 августа 2022, 19:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Новая вышка сотовой связи "Мегафона" в Новороссийске установлена слишком близко к жилым домам и навредит здоровью людей, поделились опасениями жильцы этих домов. Вышка строится с учетом требований Роспотребнадзора, заверили в компании.

Жителей Новороссийска обеспокоила вышка связи компании "Мегафон", установленная в ночь на 23 августа на пересечении улиц Пионерская и Южная. Горожане высказали опасения, что вышка может нанести вред здоровью людей, так как не соблюден регламент установки базовой станции, в частности нарушен режим охранной зоны, сообщает сегодня "Коммерсант".

Жильцы многоквартирных домов по улице Пионерская, 37 и улице Южная, 14 опасаются, что их дома попадут в сектор облучения ретранслятора. 23 августа инициативная группа жильцов встретилась с представителями УГКХ Новороссийска и компании "Мегафон", пишет сегодня "Наша Газета Новороссийск".

Встреча не убедила жильцов в безопасности вышки, рассказал один из участников встречи. "В регламенте установки вышек указано, что защитная зона вокруг вышки сотовой связи не должна быть меньше 25 метров плюс до трех метров положенной зоны отчуждения... Исходя из технических требований построения системы сотовой связи, направленность антенн в вертикальной плоскости рассчитана так, чтобы основная энергия излучения была выше прилегающих зданий, что является необходимым условием для нормального функционирования системы. А установленная вышка имеет высоту 8-9-этажного дома и расположена вблизи с пяти- и 17-и этажными домами... Считаем недопустимым установление вышки напротив наших домов", - приводит его слова издание.

Вышка установлена в соответствии со всеми нормативами и на законных основаниях, а ее излучение меньше, чем у обычной микроволновки, сообщил сотрудник пресс-службы компании "Мегафон".

"Все объекты связи в нашей стране находятся под контролем Роспотребнадзора. Размещение телекоммуникационных объектов производится в строгом соответствии с требованиями законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии. Оборудование проходит независимую экспертизу госорганов несколько раз – до начала строительства, перед вводом в эксплуатацию и во время работы. Сейчас базовая станция, о которой идет речь, в эфир не выведена, оборудование на ней не размещено, наши специалисты оформляют разрешения в Роспотребнадзоре. Только после его подписания, будет установлено оборудование и получено дополнительное заключение СанПиН. И уже потом базовая станция начнет работу", - цитирует представителя компании издание.

"Кавказский узел" писал также о других случаях протестов жителей СКФО и ЮФО против установки вышек связи. Так, 14 августа жители микрорайона Гагаринский в Сочи потребовали убрать вышку сотовой связи, которая, по их подсчетам, расположена в 15 метрах от многоквартирных домов и установлена без согласия жильцов. Протесты жителей связаны с незнанием вопроса, установке вышки предшествует проведение экспертиз, заявили в администрации города.

В апреле 2020 года в селе Ногир в Северной Осетии была сожжена GSM-вышку, и село осталось без связи. В марте 2021 года еще одну вышку сожгли в Алагирском районе республики, в результате в поселке Мизур начались проблемы со связью. Больше всего люди высказывали недовольство установкой вышек для сети 5G, опасаясь их вредного воздействия.

Технологии пятого поколения мобильных сетей (5G) по влиянию на человека ничем не отличаются от используемых сегодня 1G, 2G, 3G и 4G, сказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель технической дирекции филиала одного из крупных операторов мобильной связи. "Все это – электромагнитное излучение, как в микроволновке", – сказал он. Проблемы с сетями 4G и 5G в том, что из-за особенности самой технологии вышек надо ставить больше, и люди чаще замечают эти антенны, уточнил тогда же специалист североосетинского филиала одного из крупнейших операторов связи.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.