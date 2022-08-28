Астраханцы раскритиковали чиновников за питание школьников

28 августа 2022, 10:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дети отказывают питаться в школах и покупают еду в буфетах, потому что накормить ребенка на почти 70 рублей в день, которые мэрия выделяет на еду для учеников, невозможно, заявили пользователи соцсетей из Астрахани.

На питание одного школьника начальных классов в Астрахани в день выделяют около 68 рублей 26 копеек, сообщил глава Астрахани Олег Полумординов.

Для учеников с проблемами со здоровьем на питание выделяют 75 рублей, сообщило со ссылкой на мэра местное издание "Арбуз". Полумордвинов подчеркнул, что обеды у школьников вкусные и питательные, а меню разрабатывали при участии диетологов.

Сообщение о питании школьников также было опубликовано 26 августа в сообществе Астрахань online в соцстети "ВКонтакте". По данным на 10.20 мск сегодня пользователи оставили под ним 68 комментариев и 145 отметок "нравится".

Пользователи раскритиковали питание в школах, отметив, что на такие деньги невозможно качественно накормить детей.

"Из чего обеды готовятся, если на рынках и в магазине такие (высокие) цены? Я так понимаю 70 р это первое втрое компот?" - написала Юлия Дербасова.

"Сами-то пробовали, что дают детям в столовке? Есть невыносимо, и многие дети не едят, а покупают за свой счёт что то вкусное, например сосиску в тесте за 40 рублей", - возмутилась Ира Серебренникова.

"В эти 70 рублей ещё входит зарплата поваров. Так что лучше считайте. В итоге на кашку и на супчик рассчитывайте", - заметила Наталья Григорьева.

"Даже страшно представить, что входит в состав еды за эти деньги", - отметила Анастасия Павленко в Telegram-канале "Астраханью.ру", насчитывающего более 4 тысяч подписчиков. "Вот провели бы опрос, у кого дети едят то, что в школе дают", - предложил Angry Doc.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители Юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.