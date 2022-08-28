Пользователей соцсети возмутило качество вещания после реконструкции телебашни в Нальчике

28 августа 2022, 09:23

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Жители Кабардино-Балкарии в течение нескольких месяцев были вынуждены терпеть перебои с телевещанием, связанные с реконструкцией телебашни, однако после ее завершения ситуация не изменилась, сообщили пользователи соцсети. Они попросили наладить работу телеканалов.

В Нальчике начала работать новая подсветка телебашни.

Масштабная реконструкция башни проводилась с февраля, рабочие не только установили оригинальную архитектурно-художественную подсветку, но и обновили оборудование и усилили опоры сооружения, сообщил 26 августа телеканал "Вести-Кабардино-Балкария" на своем сайте.

Реконструкцию башни провели к 100-летию республики, отмечается в сообщении.

Сообщение о новой подсветке также было опубликовано 27 августа в паблике chp.nalchik в Instagram*, насчитывающем 338 тысяч подписчиков. По даннм на 9.20 мск сегодня пользователи оставили под сообщением 139 комментариев и 1850 отметок "нравится".

Авторы комментариев сообщили, что из-за реконструкции башни в течение нескольких месяцев были вынуждены терпеть проблемы с телевещанием.

"И все это время отвратительно работал телевизор", - написал madlenmonro.

"Из-за подсветки с марта месяца по полдня телевизоры не работают?" - поинтересовалась inga_60.

Пользователи соцстети констатировали, что с после завершения ремонта вещание так и не было восстановлено.

"Очень красиво! Но хочу отметить, что каналы с 1-го по 10-й не показывают. Очень прошу этот недочет исправить!" - написала janeta090909.

"Не лампочки зажигать надо, а каналы в рабочее состояние приводить", - согласилась с ней zalya_ch.

Пользователь anjlikawq напомнила, что проблемы с телевещанием обещали устранить, но ничего не изменилось. "Завтраками кормят уже полгода - то 1 июня, то июля (обещали наладить работу телеканалов), - отметила она.

"Я уже вообще не верю, что они восстановят хотя бы так, как было. Антенна зависает, а днём часто каналы отключены", - подтвердил skorpion_rk888.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил работу в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.