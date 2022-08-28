Ростов-на-Дону вошел в число лидеров по росту стоимости квартир

28 августа 2022, 01:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

За первое полугодие 2022 года стоимость квадратного метра жилья в новостройках Ростова-на-Дону увеличилась на 26%. Это второе место среди 15 крупнейших городов России.

Как писал "Кавказский узел", большинство регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в 2021 году показали маленькие объемы введённого в строй жилья. Самая плохая ситуация в Ингушетии, которая оказалась на втором с конца месте в этом рейтинге. В первом полугодии текущего года единственным регионом СКФО, где сократились объемы ввода жилья в строй, стал Дагестан, в остальных регионах объемы увеличились. Среди 100 крупнейших городов России больше всего квадратных метров жилья введено в 2021 году в Краснодаре.

Эксперты "Циан.Аналитики" опубликовали 27 августа исследование роста цен на новостройки в 11 крупнейших мегаполисах России в первом полугодии 2022 года.

Второе место в рейтинге занял Ростов-на-Дону. Рост стоимости одного квадратного метра недвижимости в городе составил 26%. Если в январе 2022 года квадратный метр стоил 93,8 тысячи рублей, то в августе 2022 года - уже 118 тысяч рублей.

На 10 месте рейтинга - Волгоград. Рост стоимости квадратного метра жилья здесь достиг 13% - с 77,8 тысячи рублей до 87,8 тысячи рублей. Наконец, последнее, 15 место занял Краснодар, где на фоне рекордных показателей ввода жилья в эксплуатацию ее стоимость выросла лишь на 3% - с 125,9 до 129,6 тысячи рублей за квадратный метр.

Лидером же рейтинга стала Казань, где жилье подорожало на 27% - с 140,4 тысячи рублей до 179 тысяч рублей.

По словам эксперта "Циан.Аналитики" Елены Лапшиной, лидерство Ростова-на-Дону и Казани связано с тем, что в начале года новостройки в этих городах стоили относительно недорого. "Минимальные темы роста цен в Краснодаре, напротив, объясняются изначально высоким их уровнем", - приводит ее слова РБК.

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