Здание Темрюкского райсуда. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=ik7cy3q-3Ag

27 августа 2022, 23:30

Житель Темрюкского района обвинен в дискредитации армии

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административное дело о дискредитации российских военных в отношении Юрия Сысоева поступило в Темрюкский районный суд.

"Кавказский узел" писал, что 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

В Темрюкский районный суд поступило административное дело по статье о дискредитации российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ) в отношении Юрия Сысоева, 24 августа  оно было передано судье. Рассмотрение дела назначено на 16 сентября, следует из карточки дела на сайте суда. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Краснодарский активист попросил помочь с выплатой штрафа за дискредитацию армии", "Яна Антонова потребовала прекратить преследование Ройзмана", "Жительница Анапы доказала суду свою невиновность в дискредитации армии".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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