27 августа 2022, 18:39

Арестованы три участника драки в Лермонтове

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Три человека арестованы после драки с участием туристов в курортном поселке Лермонтово на Кубани, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", в результате массовой драки в  гостинице поселка Лермонтово пострадали три человека, шестеро задержаны. В ходе драки использовалось огнестрельное оружие, лопаты и стулья.  Конфликт, который стал причиной драки между местными жителями и отдыхающими, произошел несколькими днями ранее на набережной, после чего приезжие пришли в гостиницу, чтобы выяснить отношения с местными жителями.

Силовики не смогли вовремя остановить драку в Лермонтово, а также не оказали срочную медпомощь, указали ряд комментаторов в соцсетях. Основная задача полиции - охранять правопорядок и не допускать, чтобы по улицам ходили люди с автоматами, отметили их оппоненты.

После конфликта в гостинице семь участников драки были задержаны. Одного из них — 21-летнего приезжего — суд арестовал на 10 суток за употребление наркотических или психотропных веществ. Еще два жителя Краснодара помещены на 12 суток в изолятор временного содержания за неповиновение законному распоряжению полицейского. С остальными задержанными проводятся следственные действия в рамках расследования уголовных дел, сообщило сегодня издание "Живая Кубань" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю. 

По факту драки со стрельбой в гостинице под Туапсе следственное подразделение ОМВД по Туапсинскому району возбудило два уголовных дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.  

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. Жители юга России также могут присылать нам сообщения с помощью SMS-сервиса +7 903 767 6060.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Приток туристов в Сочи вырос в высокий сезон", "Четыре человека задержаны после драки с участием охранников пляжа в Сочи", "Туристы и жители Абхазии поделились впечатлениями от прохождения границы".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

27 августа 2022, 19:37

27 августа 2022, 17:39

  • Противник свалки в Полтавской сообщил о получении угроз

    Звонок с угрозами поступил активисту Виктору Ильину после того, как он выразил в чате мнение, что казаки не участвуют в борьбе жителей станицы Полтавской против свалки из-за общих интересов с главой района. Активисты потребовали расследовать угрозы в адрес Ильина.

27 августа 2022, 16:39

27 августа 2022, 15:51

  • Угрозы лишением соцпомощи стали методом рекрутинга в Чечне

    Чиновники воспримут слова Кадырова о лишении соцпомощи семей тех, кто отказался отправиться на службу в силовые структуры, как руководство к действию, такие методы давления говорят о нехватке желающих записываться в новые подразделения, указали правозащитники Светлана Ганнушкина и Руслан Кутаев.

27 августа 2022, 14:52

  • Власти сообщили о гибели на Украине двух жителей Ставрополья

    Уроженцы Благодарненского округа Евгений Миженсков и Алексей Демченко погибли на Украине, на школах, где они учились, будут установлены мемориальные доски, сообщило Министерство ЖКХ Ставропольского края. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 55 ставропольцев.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи