Арестованы три участника драки в Лермонтове

27 августа 2022, 18:39

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Три человека арестованы после драки с участием туристов в курортном поселке Лермонтово на Кубани, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", в результате массовой драки в гостинице поселка Лермонтово пострадали три человека, шестеро задержаны. В ходе драки использовалось огнестрельное оружие, лопаты и стулья. Конфликт, который стал причиной драки между местными жителями и отдыхающими, произошел несколькими днями ранее на набережной, после чего приезжие пришли в гостиницу, чтобы выяснить отношения с местными жителями.

Силовики не смогли вовремя остановить драку в Лермонтово, а также не оказали срочную медпомощь, указали ряд комментаторов в соцсетях. Основная задача полиции - охранять правопорядок и не допускать, чтобы по улицам ходили люди с автоматами, отметили их оппоненты.

После конфликта в гостинице семь участников драки были задержаны. Одного из них — 21-летнего приезжего — суд арестовал на 10 суток за употребление наркотических или психотропных веществ. Еще два жителя Краснодара помещены на 12 суток в изолятор временного содержания за неповиновение законному распоряжению полицейского. С остальными задержанными проводятся следственные действия в рамках расследования уголовных дел, сообщило сегодня издание "Живая Кубань" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По факту драки со стрельбой в гостинице под Туапсе следственное подразделение ОМВД по Туапсинскому району возбудило два уголовных дела по статьям о хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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