27 августа 2022, 10:06

Поставщики продуктов в школы задержаны в Кабардино-Балкарии

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Двое жителей Кабардино-Балкарии подозреваются в том, что пять лет незаконно снабжали продуктами местные школы, сообщили в МВД.

По данным ведомства, с 2015 по 2020 год двое мужчин снабжали продуктами питания 20 школ Зольского района. При этом они не были зарегистрированы в налоговых органах в качестве предпринимателей и через подставные фирмы заключали с директорами школ контракты и договоры на поставку продуктов питания, заявили в МВД по республике.

В отношении двух жителей Кабардино-Балкарии возбуждено дело о незаконном предпринимательстве. Размер нелегального дохода подозреваемых превысил 8 млн рублей, написал 26 августа со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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