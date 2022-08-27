Поставщики продуктов в школы задержаны в Кабардино-Балкарии

27 августа 2022, 10:06

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Двое жителей Кабардино-Балкарии подозреваются в том, что пять лет незаконно снабжали продуктами местные школы, сообщили в МВД.

По данным ведомства, с 2015 по 2020 год двое мужчин снабжали продуктами питания 20 школ Зольского района. При этом они не были зарегистрированы в налоговых органах в качестве предпринимателей и через подставные фирмы заключали с директорами школ контракты и договоры на поставку продуктов питания, заявили в МВД по республике.

В отношении двух жителей Кабардино-Балкарии возбуждено дело о незаконном предпринимательстве. Размер нелегального дохода подозреваемых превысил 8 млн рублей, написал 26 августа со ссылкой на ведомство "Интерфакс".

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