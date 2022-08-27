Видео с призывом не загрязнять реку Сунжу нашло поддержку в соцсетях

27 августа 2022, 09:09

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Жители Ингушетии поддержали автора видео, который рассказал, что в Сунжу сбрасывают канализационные отходы и призывал не загрязнять реку. Пользователи соцсетей отметили, что загрязнен также и берег реки.

Как писал "Кавказский узел", 18 августа 2021 года инспекторы Министерства природных ресурсов и экологии Ингушетии после проверки подтвердили, что алюминиевый завод близ села Али-Юрт в Ингушетии сбрасывает сточные воды через канализационный коллектор без очистки. Нужно собрать доказательства, сделать анализы и наказать руководство завода, отметили местные жители.

15 августа жители села Али-Юрт опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на то, что завод по производству алюминиевых профилей загрязняет воздух, сточные воды с него сбрасываются в канаву и уходят в реку Сунжа. При этом, отметили они, вопреки протестам ведется строительство еще одного алюминиевого производства.

Опубликовавший в соцсетях житель Ингушетии рассказал, что в Сунжу "сливают канализационные отходы и сбрасывают мусор" и призвал граждан не загрязнять реку, сообщило издание "Фортанга", поделившись видео в своем Telegram-канале.

Мужчина на видео говорит по-ингушски, его камера направлена на реку. "Река Сунжа давно стала местом сброса канализационных вод. Занимаются этим как местные жители, которые прямо из своих домов сливают канализационные отходы в реку, так и организации, и последние, куда в больших масштабах. И речь не только о канализационных отбросах, но и отходах производства, которые могут быть опасны для людей и животных", - цитирует издание.

Подписчики Telegram-канала поддержали автора видео.

"Помню в детстве купались в Сунже, чистая была, а сейчас канализация полная. Не могу понять, как может мусульманин так поступить", - прокомментировал пост пользователь Ffvvvbh Vvh.

"К великому сожалению, вся канализация идёт в реки или моря... Необходимы очистные сооружения, чтобы все нечистоты не попадали в водоемы. И вопрос в том, насколько качественна очистка... У нас насколько вопрос с очистными сооружениями решен, я не знаю", - отметил Ferk Kor.

"Я сегодня гуляла по Сунже и, к сожалению, на суше не лучше дела обстоят, везде лежит мусор. У нас как-то вообще несерьезно к этому относятся", - прокомментировала Шани.

"Это еще с нулевых годов проблема", - констатировал подписчик с никнеймом ".".

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