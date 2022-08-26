26 августа 2022, 13:29

Волгоградец осужден за публикации в соцсети

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Суд счел экстремистскими высказывания 34-летнего жителя Волгограда в социальных сетях и приговорил его к условному сроку.

По данным регионального управления ФСБ, волгоградец в социальных сетях опубликовал высказывания с призывом к насилию в отношении представителей власти России.

Красноармейский районный суд признал жителя Волгограда виновным в распространении материалов экстремистского характера и приговорил к 1,5 года условно с испытательным сроком на 1 год, пишет сегодня со ссылкой на УФСБ по региону информагентство "Высота 102".

Приговор уже вступил в законную силу, сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства "Волга-Медиа.ру".

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Два новых дела о дискредитации армии заведены на волгоградского активиста", "Житель Волгограда оштрафован за пост с нацистской символикой", "Суд в Волгограде не нашел экстремизма в песне "Про ислам"".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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