Пользователи сети поспорили о действиях силовиков в ходе конфликта в Лермонтове

26 августа 2022, 14:18

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Силовики не смогли вовремя остановить драку в Лермонтово, а также не оказали срочную медпомощь, указали ряд комментаторов в соцсетях. Основная задача полиции - охранять правопорядок и не допускать, чтобы по улицам ходили люди с автоматами, отметили их оппоненты.

Как писал "Кавказский узел", в результате массовой драки в гостинице поселка Лермонтово пострадали три человека, шестеро задержаны. В ходе драки использовалось огнестрельное оружие, лопаты и стулья. Конфликт, который стал причиной драки между местными жителями и отдыхающими, произошел несколькими днями ранее на набережной, после чего приезжие пришли в гостиницу, чтобы выяснить отношения с местными жителями.

Пользователи соцсетей активно отреагировали на конфликт в Лермонтово. В частности, в сообществе "Мой Туапсе"в соцсети "ВКонтакте", на которое подписаны 28 тысяч человек, запись к 13.45 мск набрала 215 комментариев. Ряд комментаторов обратили внимание на действия силовиков после драки.

"Люди в погонах даже первую помощь оказывать не умеют, это позор. Видел видео, как двое лежат, кровью истекают, а полицейские ходят вокруг за около с пистолетом в руках, отметил Максо Губанов. Его поддержала Надежда Байдала. "Во всех цивилизованных странах полицейские оказывают первую помощь, это так естественно настоящий человек не будет просто смотреть на истекающего кровью человека", - прокомментировала она.

Также нарекания пользователей вызвали и действия силовиков во время конфликта. "Полиция в шоке вокруг бегала, а не драку пресекала", - указала Злая Злючка, комментируя видеозапись конфликта.

В комментария также было размещена фотография, на которой четыре молодых человека идут по улице, у одного из них на плече висит автомат. "Вообще! По улице с калашом шли мне интересно, в Чечне если бы армянин с калашом шёл, что бы с ним сделали", - написал Эрик Хачатрян. "Так калаш, травмат им провозить можно! Хорошо ГАИ работает", - отметил Роман Пичугин.

Видеозапись, как молодой человек идет по улице с автоматом, была опубликована в чате в Telegram "Джубга Лермонтово Новомихайловский" пользователем Motya.

"В Лермонтово везде полиция. Гуляли сейчас, их просто десятки", отметил пользователь с ником "." Работают ребята, обеспечивают нашу безопасность - написала Рогач Наталья. "Главное, чтобы все это еще больше не усугубило обстановку”, - прокомментировала Олюшка.

В сообществе "ЧП Краснодар", на который подписаны 132 тысячи человек, запись о конфликте набрала к 13.45 мск 335 комментариев.

"Никого не удивило то, что "отдыхающие" ходят по Лермонтово с автоматом наперевес? Это нормально?” - спросила Татьяна Лашко. “Условия отдыха максимально приближенные к боевым”, - написал Валерий Поляков.

Telegram-канал Mash опубликовал сегодня на основании своих источников список пострадавших в конфликте. По его данным, двое выписаны из больницы, еще четверо остаются в разных медучреждениях Туапсе: Вазген Мелконян — в реанимации с ножевым ранением, Ислам Садулаев — в больнице с пулевым ранением, Хусейн Хакимов - также с пулевым ранением, Сулим Газуев - с черепно-мозговой травмой.

Представители армянской и чеченской общин Краснодарского края к 13.45 мск не прокомментировали события в Лермонтово.

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