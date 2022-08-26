Трое полицейских осуждены по делу об избиении жителей Элисты

26 августа 2022, 00:58

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Суд назначил двум силовикам, обвиняемым по делу об избиении задержанных в Элисте, 3,6 года условно, еще одному - 3,3 года колонии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года трое полицейских были обвинены в превышении полномочий после избиения двоих задержанных по подозрению в административном правонарушении элистинцев.

По версии следствия, в ночь на 4 апреля 2021 года трое сотрудников патрульно-постовой службы полиции задержали мужчин возле магазина "Имаго" в Элисте, посчитав, что в их действиях есть признаки административных правонарушений. Полицейские потребовали от мужчин пройти к стационарному посту полиции для составления протокола и по дороге избили их, выяснили следователи. По их данным, впоследствии и в самом помещении стационарного поста сотрудники полиции нанесли элистинцам множественные удары ногами и руками в область головы, грудной клетки, спины и по рукам. В отношении задержанных силовики составили фиктивные административные протоколы, указали следователи.

Суд, в зависимости от роли каждого из троих подсудимых, признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия (пункты "а, б" части 3 статьи 286 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и служебный подлог (часть 1 статьи 292 УК РФ), сообщило 25 августа следственное управление Следственного комитета по Калмыкии на своем сайте.

Одному из обвиняемых суд назначил 3,3 года колонии общего режима, двум другим - 3,6 года лишения свободы условно, а также штраф в 50 тысяч рублей, говорится в сообщении. Кроме того, всем троим в течение двух лет запрещено занимать определенные должности. Приговор в законную силу не вступил, отмечает следствие.

Дело троих полицейских поступило в суд 30 декабря 2021 года, решение по нему вынесено 22 августа, следует из карточки дела на сайте суда.

Часть 3 статьи 286 УК РФ предусматривает наказание от трех до десяти лет лишения свободы, первая часть этой же статьи - до четырех лет лишения свободы, часть 1 статьи 292 УК РФ - до двух лет лишения свободы.

Комментариев от осужденных или их представителей относительно решения суда не поступало.

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