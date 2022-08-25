Правозащитник Каляпин доставлен в больницу после избиения

25 августа 2022, 11:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Основатель "Комитета против пыток"* Игорь Каляпин доставлен в больницу с подозрением на сотрясение мозга после избиения.

Как писал "Кавказский узел", в январе плакаты с обвинением правозащитника Игоря Каляпина в поддержке террористов появились на дверях подъезда и квартиры его пожилой матери в Нижнем Новгороде. Появление плакатов стало следствием заявления Рамзана Кадырова, предположил Каляпин.

24 января Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию с похищением матери юриста "Комитета против пыток"* Абубакара Янгулбаева, причислил к пособникам террористов руководителя этой организации, члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку "Новой газеты" Елену Милашину. За заявлением Кадырова не последует уголовного преследования Каляпина и Милашиной, но риск неправового давления на них увеличился, указали правозащитница Светлана Ганнушкина и адвокат Марина Дубровина. Сам Игорь Каляпин сообщил, что не будет жаловаться и принимать меры безопасности после заявления главы Чечни. "Ничего не собираюсь делать, потому что это бессмысленно и бесполезно", - сказал он.

Вечером 24 августа в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный, который пытался порезать ему лицо и задушить, сообщил сегодня СПЧ. "Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия. Сам пострадавший сейчас находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга", - говорится в публикации в Telegram-канале Совета.

Нападение произошло в доме Каляпина в деревне Нижегородской области, сообщил руководителю "Команды против пыток"* Сергею Бабинцу сам Каляпин. "Юристы нижегородского филиала Команды против пыток выехали на встречу с Игорем Александровичем и осмотр места происшествия", - говорится в сообщении, размещенном сегодня в Telegram-канале организации. Там же опубликовано фото Каляпина, сделанное в больнице. На фото видны кровоподтеки на лице правозащитника.

По данным пресс-секретаря «Команды против пыток»* Натальи Курекиной, нападавший представился Каляпину начальником структуры силового ведомства и во время разговора набросился на правозащитника, разбив стекло двери и порезав ему лицо осколками, пишет "Сота".

Напомним, в декабре 2014 года Игорь Каляпин выступил с обращением к руководителям Генпрокуратуры и Следкома, в котором заявил, что высказывания Рамзана Кадырова об ответственности родственников за действия боевиков противоречат законодательству, так как нарушают презумпцию невиновности. После заявления Кадырова о том, что Каляпина необходимо проверить на причастность к организации нападения на Грозный 4 декабря 2014 года, в Грозном прошел митинг, некоторые участники держали плакаты против Каляпина. 13 декабря 2014 года стало известно о пожаре в грозненском офисе Сводной мобильной группы, в которую входили правозащитники из "Комитета против пыток"* в Чечне.

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* "Команда против пыток" (ранее "Комитет против пыток") создана юристами, ранее работавшими в "Комитете против пыток", который был внесён в реестр иностранных агентов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.