Обыски прошли в управлении капстроительства Дербента

25 августа 2022, 00:29

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Силовики провели в управлении капитального строительства Дербента обыски и выемку документов, сообщил источник. Визит силовиков связан с жалобой на сброс неочищенных стоков в море, указал сотрудник мэрии.

По данным источника, в МКУ «Управление капитального строительства» Дербента прошли обыски и выемка документов.

Мероприятия связаны с информацией о сбросе канализационных стоков на землю и в Каспийское море, сообщил 24 августа со ссылкой на него «Черновик».

Сотрудник пресс-службы мэрии Дербента подтвердил, что силовики приходили из-за жалобы по сбросу неочищенных стоков в море. "Проверяют работу очистных сооружений, которые, естественно, сбрасывают стоки без очистки, так как не достроены ещё. Пришли, проверили, ушли", – процитировало его издание.

По данным главного инженера ООО «ПОН» Сейдилаха Грымова, водовыпуск стоков в море готов на 100 процентов, труба длиной около тысячи метров смонтирована и находится в море. "К началу 2023 года строители сдадут в эксплуатацию очередной этап северных очистных сооружений канализации", – приводятся его слова в сообщении от 5 августа на сайте мэрии Дербента.

На сайте следственного управления Следственного комитета по Дагестану информации об обысках в управлении капстроительства Дербента по состоянию на 0.20 мск 25 августа нет.

"Кавказский узел" также писал, что с июле 2021 суд в Махачкале обязал городскую администрацию остановить сбросы неочищенных сточных вод в дренажную канаву и Каспийское море. По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о загрязнении морской среды (части 1 статьи 252 УК РФ), сообщила тогда прокуратура Дагестана. В Махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуре в августе сообщили, что после проверок расследуется 12 уголовных дел по фактам загрязнения Каспийского моря, восемь точек сброса загрязнённых вод закрыто.

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