Главред "Черновика" не согласился со штрафом за публикацию заметки "Новой газеты"

24 августа 2022, 13:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Редакция дагестанского издания злоупотребила свободой СМИ, опубликовав материал "Новой газеты" о событиях на Украине без ссылки на источник, решил суд и оштрафовал главного редактора Маирбека Агаева на 60 тысяч рублей. Руководитель "Черновика" сообщил, что намерен обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта "Новая газета", получив предупреждение Роскомнадзора, объявила о том, что выпуск издания приостановлен до окончания военной операции на Украине. Предупреждение изданию связано с нарушением закона об иноагентах, пояснили в Роскомнадзоре. 26 июля в Басманный суд Москвы поступил иск Ромкомнадзора, потребовавшего аннулировать регистрацию "Новой газеты" в качестве СМИ.

Главный редактор издания «Черновик» Маирбек Агаев как должностное лицо признан виновным по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации), сообщила пресс-служба Ленинского райсуда Махачкалы.

"Согласно материалу административного дела, в феврале этого года в сети «Интернет», на странице сетевого издания «Черновик», был опубликован материал, содержащий недостоверную общественно значимую информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины, распространение которой создает угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности. Позднее по требованию Роскомнадзора редакция удалила данный текст", - говорится в сообщении, размещенном вечером 23 августа на сайте суда.

Издание пояснило суду, что статья была перепечатана "дословно, без какого-либо редактирования с сайта СМИ «Новая газета»". "Суд отметил, что согласно Закону Российской Федерации «О средствах массовой информации» редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим изданием. В то же время размещенный материал не содержал каких-либо пометок и ссылок на источник републикации. Исходя из изложенного, суд признал Агаева М.Б. виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 60 000 рублей", - сообщил суд, уточнив, что постановление может быть обжаловано в Верховном суде Дагестана.

Часть 9 статьи 13.15 КоАП РФ предусматривает для должностных лиц штраф в размере от 60 тысяч до 200 тысяч рублей.

Решение суда будет обжаловано, сообщил Маирбек Агаев. Он пояснил, что в конце февраля в рубрике «Иные СМИ» издание перепечатало заметку «Новой газеты». "Я сейчас точно не помню, но, по-моему, там была ссылка на первоисточник. Мы в этой рубрике иногда перепечатываем какие-то знаковые публикации других СМИ, и обязательное условие, всегда указываем, из какого издания этот материал. Вроде бы мы и в тот раз не нарушили закон «О СМИ». Но примерно три месяца назад Роскомнадзор подал в суд, и суд принял решение оштрафовать. Конечно, мы будем обжаловать, поскольку всё, что требует закон «О СМИ», я так думаю, было соблюдено. Будем выяснять, будем работать с юристами, и дальше уже посмотрим, какое решение примет вторая инстанция", – приводит сегодня слова Агаева "МК в Дагестане".

Напомним, 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). В мае по этой статье был оштрафован на 100 тысяч рублей учредитель "Черновика" Магди Камалов за перепост публикации бывшего министра обороны самопровозглашенной ДНР Игоря Стрелкова в Telegram-канале издания. Камалов заявил, что в его действиях нет состава правонарушения.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.