Прекращены поиски человека на месте взрыва в "Сурмалу"

24 августа 2022, 09:27

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Спасатели прекратили поиски последнего пропавшего без вести на месте взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщило сегодня МЧС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 17 августа спасатели приостановили работы в торговом центре "Сурмалу" из-за угрозы обрушения здания. Утром 18 августа они возобновили поиск последнего пропавшего без вести около эпицентра взрыва.

14 августа произошел взрыв на складе фейерверков в торговом центре "Сурмалу" в Ереване. После взрыва начался сильный пожар, часть здания обрушилась. Погибли 16 человек. 22 августа был опознан последний из найденных погибших.

Поисковые работы на месте взрыва прекращены, сообщило сегодня МЧС Армении. "В эпицентре взрыва и на всей прилегающей территории были проведены тщательные поисковые работы, на некоторых участках даже повторные. В результате поисковых работ тело гражданина или его останки не были обнаружены. На заседании расширенного штаба было принято решение о прекращении поисковых работ", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

В течение первых 43 часов после взрыва под завалами были найдены 26 человек, в том числе 10 живых и 16 погибших, отмечается в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, в результате взрыва 72 человека получили травмы, еще 32 людям причинен материальный ущерб, потерпевшими признаны 50 человек, сообщил 22 августа Следственный комитет Армении.

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