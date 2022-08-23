Житель Волгограда оштрафован за пост с нацистской символикой

23 августа 2022, 21:28

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Суд оштрафовал жителя Волгограда за пост в соцсетях с демонстрацией нацистской символики. Мужчина признал вину, сообщили в суде.

Кировский районный суд Волгограда назначил штраф в 1000 рублей 33-летнему жителю города "за публичное демонстрирование нацистской символики" (часть 1 статьи 20.3 КоАП), сообщила сегодня объединенная пресс-служба судов Волгоградской области в своем Telegram-канале.

Судом установлено, что в мае 2022 года мужчина разместил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" изображение "государственного флага нацистской Германии времен III рейха". "В судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал", - говорится в сообщении ведомства.

"Кавказский узел" писал также, что 17 августа Кировский районный суд Волгограда назначил административный арест на семь суток 29-летнему жителю города. По версии следователей и суда, мужчина разместил на окне своей квартиры нацистскую символику.

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