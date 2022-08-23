Сочинский пенсионер обвинен в дискредитации армии

23 августа 2022, 20:46

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передан в суд протокол на жителя Сочи Константина Гудимова, обвиняемого в дискредитации российских военных.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 7 июня, по данным правозащитников, Кубань вошла в тройку регионов-лидеров по числу административных дел о дискредитации армии.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Силовики составили протокол по статье о дискредитации армии на Константина Гудимова, сообщили сегодня "Кавказ. Реалии"*. Что именно совершил активист, не сообщается.

Протокол 22 августа поступил в Центральный районный суд Сочи. Комментариев Гудимова или его представителей относительно обвинения не поступало.

Дело Гудимова по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ сегодня передано судье, следует из карточки дела на сайте Центрального райсуда Сочи.

Напомним, в январе силовики задержали 70-летнего сочинца Константина Гудимова за участие в акции в поддержку Алексея Навального**. Активист не был на митинге 23 января, но в тот же день провел одиночный пикет в поддержку оппозиционера. 28 января суд арестовал Гудимова на 10 суток за участие в акции. Активист в знак протеста объявил голодовку, сообщила его дочь.

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* внесено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.