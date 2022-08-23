Подрядчик заподозрен в мошенничестве при строительстве роддома в Кизилюрте

23 августа 2022, 18:57

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При строительстве в Кизилюрте роддома, который после пожара в июне предложил в недостроенном виде снести глава города, были похищены более 20 миллионов рублей, в отношении руководства подрядной организации заведено уголовное дело о мошенничестве, сообщила ФСБ.

Как писал "Кавказский узел", 24 июня в Кизилюрте сгорело строящееся здание роддома. Мэр Магомед Магомедов озвучил идею снести здание и построить новое, однако затем пояснил, что поспешил с выводом, и предложил дождаться оценки ущерба. Пострадавшее от пожара здание роддома в Кизилюрте строилось полтора десятка лет на бюджетные деньги, напомнили пользователи Instagram*, которых возмутило предложение о сносе здания.

Строительство роддома на 120 коек было начато в 2008 году. Долгое время строительство было замороженным и возобновилось, лишь когда Магомед Магомедов обратил на долгострой внимание главы республики Сергея Меликова. Сдача объекта в эксплуатацию была запланирована на конец 2022 года.

20,6 миллиона рублей бюджетных средств похищены при строительстве роддома в Кизилюрте, сообщило сегодня УФСБ России по Дагестану по результатам проверки, которая проводилась совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану. Подрядчиком было допущено завышение объёмов выполненных работ и стоимости приобретённого оборудования, в отношении руководства подрядной организации ОАО "ЧиркейГЭСстрой" возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, процитировал сегодня "Черновик" сообщение ведомства.

С 2008 года на возведение потрачено около 1 миллиарда рублей. Изначально подрядчиком выступал "ЧиркейГЭССтрой". По федеральной целевой программе "Юг России" в период с 2008-2014 годы было выделено 640 миллионов рублей, однако не все средства были освоены. С 2014 по 2019 год строительство приостановилось из-за отсутствия финансирования. В 2019 году строительство продолжила компания ООО "Биг-Сервис", но контракт на 109 миллионов рублей был не полностью исполнен. С 2020 года завершает работы ООО СМК "Жильё", которому на проведение работ дополнительно выделено 321,4 миллиона рублей, проинформировало издание.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.