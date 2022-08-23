Глава Северной Осетии поручил рассредоточить скопление фур к "Верхнему Ларсу"

23 августа 2022, 10:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Большегрузные машины, направляющиеся к границе с Грузией, нужно распределить на три региона - Северную Осетию, Ингушетию и Кабардино-Балкарию, считает Сергей Меняйло.

Как писал “Кавказский узел”, 20 августа 1700 фур ожидали в Северной Осетии проезда через "Верхний Ларс".

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил выехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс"". Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, говорится в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

Сергей Меняйло поручил руководителю администрации главы и правительства Ибрагиму Гобееву скоординировать работу с министерством внутренних дел по республике, ГИБДД, таможней и пограничной службой, чтобы рассредоточить очередь из фур по другим регионам. По его словам, соответствующая договоренность уже достигнута с главным управлением МВД по СКФО, сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии

"Мы договорились о временных мероприятиях, которые будут способствовать уменьшению скопления транспорта. Столпотворения при въезде во Владикавказ и на подъезде к Верхнему Ларсу быть не должно. Очередь автомобилей необходимо рассредоточить на территориях трех регионов – Северной Осетии, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, что позволит упорядочить движение", - цитирует Меняйло североосетинское информагентство "Основа".

Пользователи соцсети "ВКонтакте" обсуждают обстановку на границе в группе "Ситуация на КПП Верхний Ларс", насчитывающей 80 735 подписчиков. Некоторые из них сообщили об очереди и длительном ожидании на въезде в Грузию. "Уже час стоим", - написала Александра Фролова в 00.58 мск. "Уже два, пока не очень дела", - прокомментировала она же в 02.00 мск. "Подъехали к КПП РФ в 16:40 мск, в 17:50 прошли обе границы. Всего чуть больше часа заняло время. Большее время заняли люди перед нами, их долго проверяли, а так было намного быстрее", - сообщила в 05.53 мск Айжана Утеалиева. "Проходили границу Россия - Грузия 22.08, где-то около 16.00. Суммарно обе границы прошли где-то минут за 30. Много фур до подъезда к границе РФ, не бойтесь и сразу их объезжайте", - отмечает Giorge Chanturia.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс" на 10.35 мск на въезде в Россию из Грузии видна очередь на самом пропускном пункте, а камера, показывающая дорогу, отключена. На противоположной стороне дороги видна очередь из фур и легковых машин. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

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