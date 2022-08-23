Пользователи соцсети пожаловались на проблемы с электричеством в Чечне

23 августа 2022, 09:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Напряжение в электросети в центре Грозного очень слабое, пожаловался пользователь соцсетей. Его поддержали комментаторы, отметив, что это проблема наблюдается по всей республике.

Автор сообщения уточнил, что проблема с напряжением в электросети наблюдается "каждое лето".

"Электричество в центре Грозного ул. В.М.Кокова очень слабое (практически его нет). Каждое лето у нас эта проблема! Порой энергосберегающие лампочки не тянут, про всякую домашнюю технику я и не говорю. Может Горэлектросеть обратит на это внимание!!", - сказано в сообщении, опубликованном 22 августа в Instagram* в паблике chp.chechnya, насчитывающем 95,3 тысячи подписчиков.

К посту опубликовано короткое видео, на котором показан стабилизатор напряжения. На нем видно, что фактическое напряжение не превышает 149 вольт, тогда как по нормативу должно быть 220. За 12 часов пост набрал 18 комментариев и 84 отметки "нравится".

На сообщение откликнулись другие пользователи, заявив, что в их населенных пунктах такие же проблемы. "У нас тоже самое в селе Кулары", - комментирует adam_max_o95. "Старые Атаги с вами", - пишет dokka_akaev. "Такая же проблема в поселке Андреевская долина, что зимой, что летом", - отмечает feeling_good11. "У нас (с. Алхан-Чурт) такая же проблема!!", - комментирует k.yusuf.v. "К сожалению, мне кажется, такой вольтаж наблюдается по всей республике, особенно в сельских поселениях", - заметил alikhan_msk. "Надо деньги тоже тогда на половину брать...", - считает ru.muslim_126.

"Если вызвать соответствующую службу и по их замерам у вас будет выдавать меньше 220 вольт, насколько я знаю, вы имеете право не платить за данную электроэнергию. Но если учесть, что мы живем в ЧР, то про данный бонус можно забыть...", - предположил alikhan_msk.

Аналогичный пост, опубликованный в 21.11 мск в Telegram-канале ЧП/Грозный с 10 885 подписчиками, набрал 2093 просмотра к 09.40 мск.

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