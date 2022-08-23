Мэр Магаса наказан за нарушения при заключении контрактов

23 августа 2022, 08:38

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Восемь административных дел о нарушениях закона о контрактной системе возбуждено после тендеров на благоустройство Магаса. Мэр города оштрафован.

"Установлено, что администрацией города в марте 2022 года без конкурентного способа определения поставщиков были заключены восемь муниципальных контрактов о выполнении строительных работ по благоустройству скверов и территорий муниципалитета с коммерческими организациями", - сообщила прокуратура Ингушетии.

По данным ведомства, в результате были существенно нарушены права и законные интересы предпринимателей, которые могли претендовать на заключение контракта. Действия главы Магаса были квалифицированы по части 2 статьи 7.29 КоАП России (несоблюдение требований законодательства РФ о контрактной системе). Ингушское управление ФАС на основании актов прокурорского реагирования оштрафовало мэра на 400 тысяч рублей, пишет со ссылкой на прокуратуру "Интерфакс".

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