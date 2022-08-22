Суд поддержал перевозчиков Волжского в тяжбе с чиновниками

22 августа 2022, 09:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Кассационная инстанция оставила в силе решение суда, подтвердившего, что власти Волжского создали неравные условия для предпринимателей при проведении конкурса на право перевозок.

Как писал "Кавказский узел", в апреле предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки в Волжском, рассказали о бюрократических препонах, в результате которых они терпят убытки и не видят перспектив развития бизнеса. Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону УФАС, усмотревшего неравные условия для предпринимателей при проведении конкурса на право перевозок.

Власти обещали продлить предпринимателям документы на право перевозки пассажиров на 3 месяца, перевозчики требуют выдавать разрешения на пять лет. В январе им выдали новые карты с учетом того, что конкурс на перевозки провели. УФАС отменила итоги конкурса, администрация оспорила решение УФАС, но 21 апреля проиграла ему в арбитражном суде, и итоги конкурса на перевозку пассажиров по городским маршрутам отменены. 21 апреля перевозчикам продлили карты на 9 месяцев - до 22 января 2023 года.

Кассационная инстанция оставила в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, который признал нарушения администрации в конкурсе на организацию пассажирских перевозок в Волжском, сообщает сегодня ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Поволжского округа.

При этом перевозчики, не дожидаясь решения кассационной инстанции, обратились в Волжский горсуд с требованием изменить критерии оценки к новому конкурсу.

"Мы привлекли математиков, которые готовы доказать, что формула расчета перевернута и подогнана под конкретные цели, в нашем случае – под конкретного перевозчика", - цитирует агентство слова одного из предпринимателей.

Решение по кассационной жалобе было принято 18 августа, следует из карточки дела на сайте арбитражного суда Поволжского округа.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.