Краснодарцы провели акцию против "черных кредиторов"

22 августа 2022, 03:49

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Несколько десятков человек провели акцию перед особняком местного бизнесмена, обвиняемого в обмане при выдаче кредитов под залог недвижимости. Участники акции опасаются, что бизнесмен уйдет от ответственности, и потребовали наказать его.

Жители Краснодара собрались с плакатами перед домом местного бизнесмена. Они принесли к особняку гроб, на который установили фотографии людей, которые, как они заявили, не пережили мошенничество.

Владелец особняка с коллегами, по словам участников акции, давали в кредит крупные суммы денег под залог недвижимости, однако специально препятствовали их возврату - уговаривали не спешить, меняли номера карт и так далее - а затем через суд требовали вернуть деньги с огромными процентами. К примеру, одна из пострадавших семей взяла займ в 820 тысяч рублей, кредиторы через суд требовали у нее вернуть 18 миллионов рублей. В конечном итоге суд постановил отдать шесть миллионов, пишет 21 августа "Блокнот-Краснодар".

Участники акции стучали в ворота особняка и требовали у бизнесмена выйти, но безрезультатно. Они выразили возмущение в связи с тем, что уголовное дело, возбужденное в отношении бизнесмена, пытаются переквалифицировать со статьи о мошенничестве на менее тяжкую статью о незаконном предпринимательстве. Они обратились к руководству Следственного комитета, прокуратуры с требованием справедливого расследования. Во время акции стало плохо матери шести детей - она упала в обморок, сообщает 93.ru.

Прокуратура Краснодара ранее "поставила на контроль" результаты расследования уголовного дела по факту хищения путем обмана прав собственности на несколько объектов недвижимости. На 42 таких объекта, связанного с деятельностью упомянутого бизнесмена, наложены аресты, в частности, с ними запрещено совершать регистрационные действий, сообщает "Утренний Юг".

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