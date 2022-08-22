Антиковидные ограничения продлены в Калмыкии

Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ, в соответствии с которым гражданам в возрасте старше 60 лет, а также тем, кто имеет заболевания, требующие соблюдения режима самоизоляции, и гражданам, не прошедшим вакцинацию от коронавируса, рекомендуется использовать маски в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, в такси и на парковках, пишет 21 августа elista.org.

Кроме того, работодателям рекомендовано обеспечить работников упомянутых категорий средствами индивидуальной защиты населения. Действие соответствующих ограничительных мер продлено в республике до 25 сентября включительно.

По данным оперативного штаба, 21 августа еще 59 человек выздоровели от коронавируса, 87 - заразились, летальных случаев не зафиксировано. Всего с начала пандемии в республике выявлено 54 329 случаев инфицирования, погибли 843 человека из числа зараженных, пишет "Калмыкия-онлайн".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

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