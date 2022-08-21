Пользователи соцсети поспорили о призыве не тонировать такси в Дагестане

21 августа 2022, 17:19

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Представитель духовенства предложил отказаться от тонировки стекол в дагестанских такси, сославшись на фетву, принятую богословами в Дамаске. Часть пользователей Instagram* одобрили эту идею, их оппоненты сочли проблему тонировки такси не самой актуальной в Дагестане.

Видеообращение Мухамадрасула Саадуева размещено 20 августа в Instagram*-паблике "Дагестанские известия". "Экс-имам центральной Джума-мечети Махачкалы Мухамадрасул Саадуев предлагает всем организаторам такси на территории Республики Дагестан принимать водителей с автомобилями без тонировки и внести это как условие для набора таксистов", – говорится в аннотации к видео.

В своем видео Саадуев пояснил, что в Дамаске, где он побывал, все такси оборудованы "дополнительным освещением". "А когда наступил вечер, я заметил, что все салоны такси освещены дополнительным освещением. Когда я стал интересоваться, в чем причина этого, выяснилось, что ученые вынесли фетву о том, что женщина может заказывать такси в черте города при отсутствии в первую очередь тонировок на стеклах и освещенном салоне в вечернее время суток", – рассказал Мухамадрасул Саадуев.

В связи с этим он озвучил предложение ко всем "организаторам такси в нашей республике", пояснив, что считает его богоугодным. "Пожалуйста, среди условий набора таксистов или же автомобиля на обслуживание, потребуйте у них удаления любой тонировки со всех стекол. И тем самым вы заслужите довольство Всевышнего Аллаха и не останетесь без доходов", – сказал представитель духовенства.

К 17.10 мск 21 августа под публикацией размещено 217 комментариев. Авторы некоторых из них одобрили инициативу. "Согласна, не люблю в затонированные такси садиться", – написала, в частности, kosmos.151.

Авторы других комментариев сочли проблему тонировки такси не самой актуальной в Дагестане. "А давайте я лично у вас потребую устранения ночных клубов в Республике Дагестан, ибо это намного больше касается разврата, чем пленочное покрытие. Чтобы вы понимали, уважаемый, пленочное покрытие в авто способствует недопущению порчи салона от палящего солнца, более того, от посторонних глаз, ибо ценные вещи порой остаются в машине... Чем смотреть в окно с тонировкой, для начала посмотрите, что за этим окном. Потому как порой лучше уж не видеть этот разврат из окна тонированного", – написал, в частности, zakonnik_05.

"Конечно, [представители властей] в тонированных джипах ездят, а люди должны целый день в эту жару без тонировки ездить", – выказал недовольство nurmagomed355. "Существенные предложения давали бы и дельные. Чем такую ерунду!" – возмутилась indira_art_muregino4ka.

"А как быть с маршрутками, где мужчины и женщины трутся друг об друга в час пик? Надо также предложить Минтрансу, чтоб женские и мужские маршруты выпустили отдельно. Ну это, конечно, нереально, точно так же, как и такси без тонировки", – написал m.ibragimov_100. "Из Дамаска нам стоит перенять, касаемо религии, только освещение в такси? С этого стоит начать, что ли?" – поинтересовался luchniy_tir_derbent.

"Тут говорится о вынесенной учеными фетве (решении). Че вы от него хотите? Это ислам, и если вам это не нравится, то вы этими комментариями не ему перечите, а Всевышнему", – упрекнул участников дискуссии 2__rasul__2.

Отметим, что в соседней с Дагестаном Чечне уделяется особое внимание борьбе с тонировкой машин. В июне 2020 года племянник Рамзана Кадырова Идрис Черхигов, который в октябре 2017 года возглавил управление ГИБДД по Чечне, публично причислил тонировку машин к грубым нарушениям правил дорожного движения. После этого в республике участились рейды, во время которых силовики принуждали водителей снимать тонировочную пленку со стекол прямо на дороге.

Ранее Рамзан Кадыров связал с ростом числа тонированных машин аварийность на дорогах Чечни. Он потребовал "полностью искоренить" эту проблему, привлекая, в том числе родственников водителей. О том, что именно в действиях чеченских силовиков возмущает автовладельцев, и какова законная процедура снятия пленки, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как в Чечне борются с тонировкой машин".

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