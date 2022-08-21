Водители прекратили акцию протеста на трассе в Армении

21 августа 2022, 13:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Водители грузовиков, заблокировавшие дорогу в Сюникской области с требованием пересмотреть ограничения на массу большегрузов, прекратили акцию после переговоров с представителями властей.

Как писал "Кавказский узел", 20 августа водители грузовых автомобилей перекрыли дорогу в Сюникской области, пропуская только легковые машины. На дороге образовалась пробка протяженностью около пяти километров.

Учасники акции требовали повысить максимально разрешенную массу грузовиков с 26 до 28 тонн, они также недовольным весами, которые появились на этом участке дороги несколько дней назад. Ранее водители пояснили, что таможня в Мегри пропускает их в страну с нагрузкой в 28 тонн, а у весов близ Сисиана выясняется, что максимальная нагрузка в Армении – 26 тонн. При этом штраф за перегруз составляет 200 тысяч драмов (около 500 долларов).

Движение на трассе М2, связывающей Сюникскую область с Ереваном, возобновилось в нормальном режиме, сообщила сегодня администрация области.

Перед этим с протестующими пообщались губернатор Сюникской области Роберт Гукасян, его советник Карен Балян, начальник Сюникского регионального управления полиции Алик Мамиконян и замначальника главного управления общественной безопасности полиции Армении Эдгар Петросян, говорится в публикации, размещенной на странице администрации в Facebook*.

Чиновники провели длительные переговоры с водителями, в результате нормальное движение по трассе восстановлено, уточняет сегодня "Новости-Армения".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.