Жители Махачкалы выступили против строительства дома у больницы

21 августа 2022, 07:00

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Жители улиц, расположенных в районе махачкалинской больницы, в видеообращении к главе Дагестана потребовали отменить разрешение мэрии на строительство высотного дома с ночными клубами и ресторанами.

Жители расположенных в районе Махачкалинской клинической больницы домов записали видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором выступили против строительства многоэтажного дома на бывшей территории медучреждения.

На территории, ранее принадлежащей Махачкалинской клинической больнице, которая прилегает к их домам, планируется строительство 14-этажного дома с ночными клубами, автостоянкой и ресторанами, заявили в видеообращении, опубликованном 20 августа в Telegram-канале "Что там у дагестанцеV?", жильцы улиц А.Абу-Бакара, Журавлева и Пархоменко.

Авторы обращения считают, что участок земли площадью 7108 квадратных метров выделен под строительство незаконно. Ранее земля находилась в федеральной собственности, но затем этот участок был выделен, его вид использования сначала был изменен с "эксплуатации больницей порта" на "иные виды использования, характерные для населенных пунктов", а впоследствии на "многоэтажную жилую застройку", заявили жильцы.

По их словам, в 2017 году земля передана в городское землепользование. На этой территории, зеленой зоне больницы, располагаются действующие прачечная, гаражи больницы, утверждают авторы обращения. Разрешение на строительство дома в этом месте мэрия Махачкалы выдала в феврале 2022 года, заявили горожане.

"Кавказский узел" не может подтвердить достоверность сведений, озвученных авторами обращения. На сайте мэрии Махачкалы и правительства Дагестана по состоянию на 06.50 мск сегодня комментариев по поводу обращения жителей не опубликовано.

Как писал "Кавказский узел", в феврале жители Сепараторного поселка в Махачкале начали сбор подписей против планов властей построить поликлинику на территории местного стадиона, где неоднократно проводились республиканские матчи и чемпионаты. В мэрии заявили, что строить поликлинику в этом месте решили после просьб жителей. Ранее суд в Махачкале оштрафовал на 5000 рублей активиста Абдулгамида Зайнулабидова, который пытался провести сход для обсуждения планов застройки стадиона. Требования жителей сохранить спортивную площадку будут учтены при строительстве поликлиники в поселке, заверила тогда мэрия.

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