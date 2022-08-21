Грозненки пожаловались на непосильные затраты на сборы детей в школу

21 августа 2022, 05:01

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Стоимость школьной формы и канцтоваров в этом году выросла, в некоторых случаях за покупками дешевле съездить в соседние регионы или даже Москву, рассказали "Кавказскому узлу" жительницы Грозного.

Автор блога "Чечня инсайд" на "Кавказском узле" 17 августа поделился впечатлениями родственницы, которая занимается сбором детей в школу. "Чтобы подготовить одного ребенка к школе, в среднем уходит 10 тысяч рублей. Но все зависит от разных факторов, важными из которых являются уровень дохода родителей и количество детей. Некоторые родители с низким уровнем дохода, а таких большинство, несколько месяцев копят деньги, чтоб подготовить детей к школе и пытаются уложиться в бюджет", - написал он в публикации "Сколько стоит собрать ребенка в школу в Грозном".

По его словам, основным местом, где жители покупают вещи для детей, остаются рынки. "Для грозненцев - это Беркат, где цены хоть и не низкие, но можно найти товары разных категорий и по разной цене. В каждом райцентре и городах республики есть свои маленькие версии Берката", - сообщил он.

Комментатор shasta# отмечает, что "10 тысяч для кого-то может не хватить, а для кого-то может оказаться слишком большой суммой, чтоб одеть ребёнка к школе. Все зависит от вкусов и предпочтений плюс возможностей".

"Автор слишком оптимистичен относительно "средних расходов" в 10 тысяч рублей на подготовку к школе ребенка. Да, если брать все по минимум и некачественный китайский ширпотреб - обувь, ранцы и одежду в "китайском модуле" на рынке "Беркат", то на школьную форму, одну пару обуви и ранец хватит. Но надо понимать, что эти покупки прослужат от силы полгода. а затем надо будет снова покупать то же самое. Соседка на покупку необходимого для дочери-школьницы, если верить ее словам, уже потратила 15 тысяч из семейного бюджета (брала не самое дешевое, и не самое дорогое). Купила комплект школьной формы, портфель, две пары обуви, спортивную форму", - утверждает комментатор sparkle#.

Жители Чечни 20 августа поделились с корреспондентом "Кавказского узла" своими впечатлениями от сборов в школу в этом году. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения респондентов.

Жительница Грозного Айна выразила сожаление, что ее муж категорически отказывается ходить с ней по магазинам, предпочитая делать покупки на рынке «Беркат», где они покупают все необходимое для четырех дочек-школьниц. «Вот уже девять лет, с тех пор, как мои старшие девочки пошли в школу, конец августа для меня - это испытание характера на прочность. Каждый год цены на детские вещи, которые родители должны купить обязательно, растут, как на дрожжах. К примеру, возьмем самое простенькое в этом списке – колготки для девочек. Когда мои двойняшки пошли в первый класс, колготки стоили 20-30 рублей. Сейчас за такие же я плачу 350. И это со скидкой в 10 рублей, потому что я беру про запас", - отметила она.

«Мелочевка», которая входит в школьную форму для девочек в Чеченской Республике, также подорожала, например, платочки на голову, по ее словам, даже по сравнению с прошлым годом подорожали на 20 рублей и стоят 200 рублей, четыре мешочка для сменной обуви - по 400-500 рублей. «Когда я вернулась домой с этими колготками-платочками и сказала мужу, что все это стоит семь с половиной тысяч, у него глаза стали круглыми от удивления. Впрочем, потом ему еще не раз приходилось удивляться: форма для двойняшек стоит по три тысячи, для первоклашки и той, которая ходит в третий класс, я заплатила по две с половиной тысячи рублей. В прошлом году они стоили на 500 рублей дешевле», - рассказала Айна.

Значительную брешь в семейном бюджете пробила также обувь: дешевле, чем за две тысячи за пару туфель, которые будут дочки носить до холодов, Айне так и не удалось купить. На сменную обувь - так называемые «изики» (типа кроссовок) для младших дочек и кеды для старших - у нее ушло около четырех тысяч.

В этом году ей пришлось тратиться на покупку ранца только для первоклассницы – три с половиной тысячи рублей - потому что у других ее дочек ранцы в полном порядке. «Основное для школы уже есть, но еще по ходу приходится покупать всякие заколочки, резиночки. Кажется, мелочь, но без этого девчонкам не обойтись. А еще спортивная форма для каждой нужна, и приличная сумма уйдет на приобретение канцтоваров и предметных тетрадей, которые в прошлом году стоили 150-200 рублей, а сейчас 300. Старшим девочкам нужно по пять-шесть таких тетрадей», - сказала Айна.

В прошлые годы в августе женщина ездила в Москву. «Моя мама там жила, и мы отправлялись с ней на оптовый рынок «Садовод». Там я покупала все самое необходимое для школы своим девочкам. Обычно, по совету мамы, покупки я делала в последнюю неделю августа, тогда детские вещи для школы продавали в разы дешевле. Но в ноябре прошлого года мама умерла от ковида, и мне теперь приходится все покупать в Грозном», - сказала Айна.

По совету мамы Айна создала группу для родителей в соцсетях, где женщины обмениваются детскими вещами, которые после полугодовой носки не утратили товарный вид и кому-то будут впору. «Обычно за полгода дети вырастают из своих рубашек, брюк, платьев. Выбрасывать почти новую вещь жалко, а кому-то платье или свитер будет как раз по размеру. Вот так мы стараемся помогать друг другу», - делится Айна.

Она также сказала, что раньше перед школой им выделяли 10 тысяч рублей - их называли «путинскими десятками». «Это было для родителей большим подспорьем. В этом году никто ничего не получил и навряд ли получит», - предполагает Айна.

В 2020 и 2021 годах по указу президента Владимира Путина семьи получали единовременную помощь в размере 10 000 рублей. Их выплата была приурочена к началу учебного года и позволяла родителям компенсировать часть затрат на сборы ребенка в школу. В текущем году подобного указа президента пока не было. При этом в августе депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предполагает выплаты семьям с детьми к 1 сентября. В пояснительной записке к документу сказано, что выплаты смогут получать семьи, в которых дети обучаются «по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего, а также очной формы среднего и высшего образования, реализуемым в РФ». Выплаты предлагается производить ежегодно, пишут "Ведомости". Деньги будут выплачиваться семьям с детьми до 18 лет, предполагаемая сумма выплаты составит 21 800 руб. для обычных семей, для малоимущих — 34 600 руб., для малоимущих студентов — 23 200 руб. Законопроект пока не принят.

У Тамары четверо детей, трое из их – школьники, ученики одного из самых престижных учебных заведений Грозного. По ее словам, к школе детей начала готовить ее мама, которая живет и работает в Москве и помогает дочери во многом, что касается одежды для детей.

«Это она купила школьную форму семилетней дочке. Стоил этот костюмчик с юбкой, блузкой и жилеткой 13 тысяч рублей. За туфельки и кроссовки мама заплатила 10 тысяч рублей. Вообще-то детская обувь всегда была порой дороже взрослых модельных туфель», - отметила она.

За рюкзак бабушка заплатила семь тысяч. «У дочки врач нашел какие-то отклонения в позвоночнике, поэтому такой рюкзак мы купили по его рекомендации, - сказала Тамара и добавила, что внукам из Москвы ее мама привезла несколько рубашек и по паре кроссовок. - Все остальное у мальчиков есть. Было куплено еще в прошлом году, так получилось, что купили на вырост».

По ее словам, остальное – колготки для дочки, предметные тетради, канцелярские товары - она заказывает в интернете. «Ездить по магазинам с грудным ребенком - это мука и для малыша, и для меня», - сказала женщина.

Тамара рассказала, что вещи, из которых ее дети либо выросли, либо отказываются носить, она сначала отвозила родственникам, которые живут в селе. «Но это очень далеко, муж всегда занят, а мне с маленьким ребенком ездить туда накладно. А тут мне сказали, что в городе установили такие контейнеры, где можно оставлять вещи, и не только детские. Поэтому неделю назад я пересмотрела весь детский гардероб, перестирала все рубашки, маечки, брюки, которые среди моих детей невостребованные, все погладила, сложила в пакет, написала, для какого возраста вещи, и положила в этот контейнер. Мне потом сказали, что есть организация, где сортируются эти вещи, развешивают их на кронштейне, получается что-то типа магазина second hand. Это очень удобно. Люди приходят и выбирают то, что им нужно», – считает Тамара.

По ее словам, учитывая вайнахский менталитет, не каждая женщина примет от кого-то бывшую в употреблении курточку детскую или свитерок. Но главное, считает она, чтобы те, кто отдает эти вещи, привели их в порядок, постирали и погладили.

«Что же касается салфеток, дезинфицирующих гелей, туалетной бумаги - все это покупали члены родительского комитета. Деньги мы сдавали в так называемую «родительскую кассу», к которой учителя не имели никакого отношения. В этом году вроде бы решили, что каждый родитель должен сам для своего ребенка приносить салфетки, туалетную бумагу и так далее. Это не очень удобно», - призналась Тамара. Она надеется, что на родительском собрании будет решен этот вопрос, "чтобы было удобно и для детей, и для родителей".

Что касается сборов на занавески, ремонт класса или еще на какие-либо нужды, то в грозненских школах этого уже давно нет, заверила Тамара. «Был как-то давно скандал, когда родители какой-то школы пожаловались на вечные поборы в школе. Работала комиссия, вроде бы, директор получил выговор, учителя уволили. С тех пор ничего подобного не происходит. У меня племянники учатся в школе в поселке Калинина, там тоже никаких поборов с родителей на нужды школы нет. Никому не хочется терять работу», - говорит Тамара.

Жительница поселка Катаяма города Грозного Зарема обычно покупает одежду для своих четверых детей-школьников за две недели до начала учебного года. «17 августа - день рождения моей свекрови. В этот же день три года назад она вместе с двумя своими сестрами побывала в Иерусалиме, посетила мечеть Аль Акса. С тех пор в этот день в гости приходят родственницы свекрови, ее подруги», - рассказала она.

По ее словам, все они - помимо подарков свекрови - дают деньги детям. "Такой у нас обычай. Немного, по пятьдесят, по сто рублей тем, кто попадется на глаза. В конце дня посчитали, получилось где-то около трех тысяч. Не так уж и много, но не лишние. Как раз хватит на носки мальчикам и на колготки, гольфики и платочки девочкам», - прикинула Зарема.

По ее словам, вот уже много лет школьный костюм она покупает только старшему сыну. Младший донашивает и школьный костюм, и спортивный после старшего. «В прошлом году для старшего сына костюм покупала за 2 600 рублей, в этом году купила за 3 200. Сын за лето вытянулся, повзрослел. Взяла 48 размер, а чем больше размер, тем дороже. Хотя на бирке написано «школьный костюм для мальчика». Взяла там же на «Беркате» четыре белые рубашки по 1000 рублей, дорогие, зато хлопок чистый. Год назад эти же рубашки стоили по 700-800 рублей. В прошлом году мальчикам подарили две рубашки, хлопка было 5%. Сыновья жаловались, что в этих рубашках сильно потели, к концу года рубашки из белых превратились в грязно-желтые. Потому что синтетика», - рассказала Зарема.

Дочерям - они учатся во втором и четвертом классах - она купила форму, "темно-синие платья с белым воротничком". "Фасон вроде бы неплохой, но ткань синтетическая, запарятся мои девочки на уроках, в школе, когда начинается отопительный сезон, в классах жарко, душно", - предположила она, добавив, что одно платье стоит 2 200, второе - 1 900, всего 4 100 рублей.

По ее словам, "больше всего мороки" было с покупкой повседневной и сменной обуви. «Обувь не всегда соответствует размеру, приходилось примерять. Пришлось обойти с десяток магазинов, пока мой старший брат ехал на своей машине в Махачкалу по делам, предложил взять моих сыновей и там им купить кроссовки и "изики", которые все покупают для сменки. Как оказалось, там обувь дешевле, чем в Грозном. "Изики" и для мальчиков, и для девочек брат купил за две тысячи. А кроссовки для сыновей обошлись нам в 3 600», - отметила она. Женщина добавила, что после тщательной ревизии рюкзаков пришли к мнению, что они вполне годны для дальнейшей эксплуатации.

Вместе со старшим сыном Зарема подсчитала, что на покупку учебников по чеченскому языку, предметных тетрадей, канцтоваров для всех школьников в их семье уйдет примерно 4 500 - 5 000 рублей. Она предложила старшему сыну взять брата и сестру и поехать в центр Грозного, чтобы самостоятельно купить школьные принадлежности. Единственное, что они купили – учебники по чеченскому языку и по чеченской литературе. «Тетради обыкновенные и предметные, канцпринадлежности, пластилин, краски, фломастеры и все, что еще необходимо, можно гораздо дешевле купить в Хасавюрте», - сказала Зарема.

Пенсионерка из Москвы Майна приехала в гости к родственникам в Ачхой-Мартана. «Я узнала по телефону размеры одежды детей, поехала в Пятигорск на вещевой рынок и купила двум девочкам-старшеклассницам школьные формы, а мальчикам – школьные костюмы с галстуками», - рассказывает она.

В Ачхой-Мартане форму продают непосредственно в школе. Как объяснила Майне сестра, отказаться от покупки этой формы нельзя. "Там женщина из районного отдела образования сказала, что все дети в школах района должны быть одеты в одну форму. Мать двух девочек-старшеклассниц пришла, показала, какие сшила костюмы для своих дочек: юбка в крупную складку, белая блузка и безрукавка из такого же материала, что и юбка. А ей сказали, что эту форму девочки пусть носят дома, а для школы нужна вот эта - длинное темно-синее платье", - пояснила сестра.

Ей рассказали, что жена одного из руководителей отдела образования района владеет небольшим швейным цехом, на котором шьют такие вот изделия для школьников. «И понятно, почему именно в школах этого района, используя административный ресурс, продают эти школьные формы», - отметила Майна.

Цены, по словам Майны, впечатлили: школьная форма для мальчиков, куда входят жилет и брюки – от 2 700 рублей до 3 100. Для девочек цена школьной формы от 1 900 рублей (30 размер) до 2 400 рублей (46 размер).

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