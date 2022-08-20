Пользователи соцсети поддержали жительницу Ингушетии в ее жалобе на больницу

20 августа 2022, 13:25

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Жительница Ингушетии, отец который лежал в республиканской клинической больнице, пожаловалась на отсутствие лекарств и раскритиковала персонал. Пользователи Instagram* согласились с ее критикой и поддержали ее.

Девушка опубликовала в Сети видеообращение, рассказав о том, что ее отец попал в больницу в тяжелом состоянии после обширного инсульта. Два месяца он находился в коме. "Когда у него температура была под сорок, не было ничего - не было парацетамола, не было градусника, не было физраствора, не было перекиси водорода. Я сейчас говорю о самых дешевых медикаментах.... И не было никаких реактивов для анализов [например, на свертываемость крови]. Делали только общие анализы...", - говорит она.

Отношение отдельных врачей, а также их компетентность не выдерживают критики, считает дочь пациента, который скончался после длительного лечения.

Пока мужчина был еще жив и лежал в реанимации, по выходе из комы к нему не пустили родных, сказала его дочь. По ее словам, когда его перевели в отделении сосудистой неврологии, она как врач вела его сама, хотя не является сотрудницей больницы. При этом лечащий врач вообще не подходила к пациенту, утверждает она.

"Это доктор юридических наук, профессор, полковник, член совета МЧС России петербургского [...], человек из-за которого очень долго обрывались телефоны РКБ... И если она [врач] так смотрит на человека, у которого такая поддержка, что должны делать люди чуть попроще уровнем? Я считаю, что каждый человек заслуживает одинакового внимания, но мы все знаем, как это устроено в нынешних реалиях. Простой человек, работяга что должен сделать, чтобы вы на него обратили внимание?", - заявляет девушка в своем видеообращении.

Видео опубликовано в Instagram* в паблике vesti_ingushetii_, насчитывающем 163 тысячи подписчиков. Оно состоит из двух частей. Первая за 23 часа собрала 1878 "лайков" и 356 комментариев, вторая - 1402 "лайка" и 252 комментария. Большинство пользователей поддержали девушку. "Молодец, с тобой солидарна вся республика", - заявляет mi.ster978. "Все, что она рассказала, имеет место быть, это не новость, жалко людей, которым некуда деваться", - прокомментировала evloevaaset. "Эту правду и похлеще говорят уже 15 лет в Ингушетии, и что???" - пишет mnogprof. "Думаю, таким как вы нет места в Республике. Таких умных у нас выживают до тех пор, пока не покидают свою малую Родину. Надеюсь, что у вас все будет хорошо, желаю вам всего самого хорошего и конечно карьерного роста. Вы молодец", - отметила hbogatireva1959. "То, что в больницах беспредел творится это все знают", - заявляет recipes_zalinki. "Мы все в этом виноваты: какой народ - такие и врачи, и правители, и все остальное...", - считает vainaxinaveki0695.

"Бедная девушка, теперь всех собак на нее спустят. А так молодец", - отмечает keratin_botoks_nano888. "Министры меняются а ситуация на местах в больницах - никак", - заявляет пользователь по ником z_n_197. "Молодец, красотка, правильно сделала, что записала это видео. К огромному сожалению, такие врачи, такое отношение, полная нехватка элементарных дешевых препаратов и в Ставропольском крае! Лично столкнулась, когда дедушка попадал с инфарктом, про онкологию вообще молчу, если бы не устроила скандал, они уже собирались хоронить его…", - написала _estelliyagangst. "Какая ужасная ситуация в нашей республике. Почему так наплевательски относятся к своим прямым обязанностям лечить людей, а не калечить!", - выражает возмущение z_b_0510.

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