Нальчанин объявил сбор жалоб на врачей республиканской больницы

19 августа 2022, 21:14

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Руководитель общественной организации "Народный контроль Кабардино-Балкарии" Владимир Тумов заявляет, что из-за неграмотно проведенной ему хирургической операции у него одна нога стала короче другой на три сантиметра. По этому поводу он инициировал служебное расследование в отношении бригады врачей Республиканской клинической больницы, проводившей операцию. Филиал фонда "Капитал Медицинское страхование" признал факт оказания некачественной медицинской помощи пациенту.

26 января Владимир Тумов при падении на обледеневшей остановке общественного транспорта в Нальчике он получил травму ноги и службой скорой помощи был доставлен в Республиканскую клиническую больницу, где ему сделали рентген и госпитализировали, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла" .

По словам Тумова, врач не назвал ему точный диагноз, указав, что у пациента "перелом шейки бедра, но не совсем". Что именно врач имел в виду, выяснить не удалось. Как выяснилось впоследствии, рентгеновский снимок оказался некорректным. Тумову назначили операцию, однако в рамках подготовки к ней повторных исследований травмированной конечности не проводилось. Операция была проведена 1 февраля, а 7 февраля он был выписан из больницы При этом в полученной им позднее выписке указано, что он выписался 16 февраля. "Получается, что ОМС оплатил больнице лишние 9 дней за меня".

При этом он указал, что в палата в больнице не была оборудована кнопками вызова персонала, больным, лишенным возможности двигаться, не были выданы медицинские судна, их пришлось приобретать самим, приобретать пришлось также одноразовые шприцы, перевязочные средства, и все необходимое для операции – по списку, выданному персоналом. Отсутствовало также диетическое питание для диабетиков.Он также отметил, что другие пациенты и их родные рассказывали, что "для благополучного исхода операции врачей следует "благодарить", причем, делать это надо заранее. Назывались и конкретные суммы.

Спустя три месяца после операции Тумов, по его словам, заметил, что одна нога у него стала короче на три сантиметра и сообщил об этом травматологу во время очередного приема, но тот пояснил, что "прооперированная нога так и останется короче на три сантиметра". Врач предложил ему прийти на прием к завотделению 6 мая, но в тот день, когда Тумов на костылях пришел к назначенному времени, выяснилось, что заведующий в отпуске.

После этого Тумов, по его словам, обратился к специалисту из другого региона, который консультировал больных в одной из частных клиник Нальчика.Посмотрев снимки и выписку, специалист заявил, что для исправления ситуации необходимо провести две операции: удалить вмонтированную в ногу металлическую конструкцию, нарастить ногу на 3 см, и сделать эндопротезирование тазобедренного сустава.

В связи с некачественно проведенной операцией Владимир Тумов написал жалобу руководству больницы, в Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии и другие организации.

Руководство больницы инициировало служебное расследование, в состав комиссии вошли три врача РКБ.По итогам проверки был составлен протокол. "Отмечается относительное укорочение правой нижней конечности на 3 см за счёт перекоса таза. Абсолютного укорочения в нижних конечностях нет", - говорится в протоколе от 20 мая (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Комиссия обошла молчанием, каким образом произошел «перекос таза», из-за которого, по ее мнению, случилось укорочение правой нижней конечности на три сантиметра, сказал Тумов корреспонденту "Кавказского узла"

При этом, по словам Тумова, некорректный снимок, по которому ему была сделана операция, впоследствии был затерт, а представители лечебного учреждения пояснили, что снимок "выгорел при хранении на солнце".

Филиал ООО "Капитал Медицинское страхование" провел экспертизу качества оказания больному медицинской помощи и установил ряд нарушений. "При проверке медицинской документации выявлены следующие нарушения: в плане обследования первичного осмотра травматолога не указан полный объем обследования (есть лишь общий анализ крови, общий анализ мочи, ЭКГ, осмотр терапевта) в дневниках не указаны ежедневные назначения, отсутствует описание рентгенограммы после проведения операции. Экспертом по профилю "рентгенология" констатировано, что рентгенограмма от 26.01.2022 г находится в непригодном для интерпретации состоянии, (...) что не позволяет вынести достоверное и обоснованное экспертное заключение", - говорится заключении фонда от 8 июля (имеется в распоряжении "Кавказского узла").

Выявленные нарушения являются достаточным основанием, чтобы применить к РКБ финансовые санкции (уменьшить оплату медицинской помощи), говорится в ответе фонда.

Фонд напоминает, что в соответствии с Программой бесплатной медицинской помощи лекарственные препараты и изделия медицинского назначения предоставляются больным бесплатно. И если пациент предоставит чеки, фонд может компенсировать ему затраты.

Тумов подчеркнул, что в ответе фонда ничего не говорится об ответственности за причинение больному увечья, он пояснил, что вынужден ходить с палочкой.

Тумов рассказал, что намерен обратиться в суд. Он призвал всех, кто пострадал от некачественной медицинской помощи, обратиться в «Народный контроль Кабардино-Балкарии». Жители Нальчика также могут обратиться к нему, как к муниципальному депутату, сказал Тумов.

Объявление о сборе жалоб на врачей Тумов также разместил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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