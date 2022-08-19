Аналитики связали топливный кризис в Абхазии с ошибками властей

19 августа 2022, 11:46

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Власти Абхазии не использовали все возможности для предотвращения топливного кризиса, в результате которого на автозаправках ограничена продажа бензина, указали абхазские журналисты и депутат.

Минэкономики Абхазии объяснило перебои с топливом нагрузкой на железные дороги в России

На автозаправках в Абхазии возникли перебои с топливом, это связано с увеличением сроков доставки грузов, в том числе нефтепродуктов, из России по железной дороге, сообщила пресс-служба Минэкономики Абхазии. "Объем грузоперевозок снизился, срок доставки грузов железнодорожным транспортом увеличился до одного-полутора месяцев вместо 10-15 дней. Министерством экономики и "Абхазской железной дорогой" совместно с ОАО "РЖД" проводится работа по обеспечению продвижения составов с грузами, направляемыми в Абхазию. В приоритете - поставки нефтепродуктов, продуктов питания, пшеничной муки", - процитировал 16 августа сообщение министерства "Интерфакс".

Раньше основные поставки топливных компаний осуществлялись поездами, "и это позволяло доставлять в Абхазию большие объемы", а сейчас нефтепродукты в основном везут автотранспортом, поскольку "поставки железнодорожным транспортом практически парализованы из-за увеличения количества пассажирских составов на южном направлении России", пояснил гендиректор компании "Апсны-Ойл" Олег Барцыц. При этом крупная абхазская сеть АЗС "АЗиД" ввела ограничения на продажу топлива: на некоторых ее заправках топливо продается по картам и талонам юридическим лицам, оплатившим определенные объемы бензина, сообщило агентство.

18 августа "при активном содействии" ОАО "Российские железные дороги" в Абхазию доставлены 2000 тонн нефтепродуктов, в пути находится еще около 3000 тонн, сообщило в тот же день "Абхазия-Информ" со ссылкой на Минэкономики Абхазии.

Со 2 марта в связи с военной операцией на Украине приостановлена работа пяти аэропортов в городах ЮФО: Анапе, Геленджике, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Элисте. Во все города, где закрыты аэропорты, запущены дополнительные поезда и междугородные автобусы, чтобы у людей была возможность добраться туда, а бизнес мог наладить логистические цепочки для бесперебойной доставки грузов, заявил 17 августа премьер-министр России Михаил Мишустин.

Топливный кризис стал поводом для упреков в адрес властей Абхазии

Дефицит топлива в Абхазии всегда наблюдался в июле-августе, в разгар туристического сезона, из-за наплыва туристов и задержки в дороге поездов, везущих топливо, сказала корреспонденту "Кавказского узла" редактор "Нужной газеты" Изида Чаниа. "Просто в этом году к нам приехало значительно больше туристов, поэтому и проблема обострилась", - сообщила она.

По словам Чаниа, особой паники в Абхазии не наблюдается. "На государственных и некоторых частных заправках бензин есть", - отметила она.

Топливный кризис в Абхазии произошел из-за "плохого планирования правительства", считает журналист Роин Агрба. "Они говорят, что это вызвано приездом множества туристов, но массовый заезд вполне можно было предсказать, как и загруженность железной дороги, когда грузы вместо 10-15 дней доставляют по полтора месяца, а цистерны с бензином, которыми поставляют топливо на свои заправки мелкие и средние компании, стоят на границе по 7-9 часов из-за пробок. Прежние правительства возили топливо на танкерах, а это по какой-то причине отказалось от этого способа доставки, обеспечивающего скорость", - сказал Агрба корреспонденту "Кавказского узла".

Недовольство людей, по его словам, вызывает то, что власти оставили запас для себя. "Госчиновники, силовики и так далее могут получать топливо на государственных заправках по талонам, а остальное население страдает", - пояснил Агрба.

Оппозиционный депутат Кан Кварчия также считает, что дефицит стал следствием действий властей. По его мнению, одной из их целей было повышение цены на бензин. "В свободном доступе сейчас сохранился только дорогой бензин. А когда люди привыкнут к этому, можно будет поднять цены и на остальные его сорта", - поделился мнением депутат с корреспондентом "Кавказского узла", добавив, что ситуация с бензином стала поводом для возмущения жителей.

Напомним, 13 июня активист Джансух Адлейба объявил голодовку на площади в Сухуме, требуя от правительства снизить цены на автомобильное топливо. Он прекратил голодовку 28 июня после того, как в администрации президента пообещали, что в течение двух недель в Абхазии будут снижены цены на топливо. Ветеранская организация "Аруаа" обратилась к генпрокурору с требованием расследовать причины топливного кризиса и выяснить, был ли сговор поставщиков и правительства по определению розничной цены на топливо.

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