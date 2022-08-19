Военнослужащие армии Азербайджана, фото: пресс-служба Минобороны Азербайджана.

19 августа 2022, 02:58

В Азербайджане задержан подозреваемый в убийстве сослуживца военнослужащий

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В Азербайджане погиб военнослужащий от пулевого ранения в небоевой обстановке. Следствием задержан подозреваемый в совершении умышленного убийства сверхсрочник.

В Азербайджане погиб военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Азербайджанской армии солдат Мирзоев Эльмар Эльчин оглу от пулевого ранения, полученного в результате выстрела из огнестрельного оружия, - сообщило 18 августа издание Caliber.Az со ссылкой на представителя Министерства обороны.

Агдамская военная прокуратура по факту смерти военнослужащего возбудила уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Был заподозрен в совершении этого преступления военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы Рзаев Бахруз Субхан оглу, информирует 18 августа издание Trend со ссылкой на представителя Генпрокуратуры.

Рзаев был задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

"Кавказский узел" писал ранее, что подозреваемый в убийстве военнослужащего срочной службы азербайджанской армии - солдат Амиль Казымов, он задержан, сообщили 5 августа в Генпрокуратуре Азербайджана.

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Примечание:

"Солдат заподозрен в убийстве сослуживца в Азербайджане", "Мать азербайджанского срочника потребовала расследовать его гибель", "Журналист Анар Абдулла арестован в Баку".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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