Трибуна "Формулы-1" в Сочи. Фото: пресс-служба автодрома в Сочи https://f1-sochiautodrom.ru/

19 августа 2022, 06:55

Владельцы «Формулы-1» окончательно отказались от Сочи

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Соревнования Гран-при больше никогда не будут проводиться в Сочи и России из-за ситуации на Украине, заявил исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Стефано Доменикали.

Как писал "Кавказский узел", Сочи получил право на проведение гонок "Формулы-1" в 2010 году. Трасса расположена на территории Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Планировалось, что с сезона 2023 года российский этап "Формулы-1" переедет из Сочи в Санкт-Петербург на трек "Игора-Драйв". Гран-При России "Формулы-1" в 2022 году планировалось провести с 22 по 25 сентября в Сочи. Трибуны "Автодром-Сочи" рассчитаны на размещение до 55 тысяч зрителей. 

Строительство трассы «Формулы-1» в Сочи обошлось не менее 11 млрд рублей, при  первоначальной оценке в 6,4 млрд рублей, сообщило 27 сентября 2013 года издание «Газета.ру».

«Я всегда говорю, что никогда не следует говорить "никогда". Но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем вести с руководством Гран-при России переговоры. Там больше не будет гонок», - сообщил 18 августа "Коммерсант" слова исполнительного директора чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Стефано Доменикали.

Соревнования в России не будут проводиться из-за военной ситуации на Украине, уточнил Доменикали.

С 2014 года Гран-при России «Формула-1» проводился в Сочи. С 2023 года чемпионат должен был перейти на автодром «Игора-Драйв» в Ленинградской области. Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года. В этом году он должен был пройти 25 сентября. Однако 25 февраля организаторы «Формулы-1» заявили, что «невозможно» провести гонку в «нынешних обстоятельствах».

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Примечание:

"Промоутер повышает стоимость билетов на заключительный этап "Формулы-1" в Сочи", "Сочинская погода сыграла положительную роль в победе Хэмилтона на этапе "Формулы-1"", "Назван срок переноса гонок "Формулы-1" из Сочи".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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