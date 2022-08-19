Владельцы «Формулы-1» окончательно отказались от Сочи

19 августа 2022, 06:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Соревнования Гран-при больше никогда не будут проводиться в Сочи и России из-за ситуации на Украине, заявил исполнительный директор чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Стефано Доменикали.

Как писал "Кавказский узел", Сочи получил право на проведение гонок "Формулы-1" в 2010 году. Трасса расположена на территории Олимпийского парка в Имеретинской низменности. Планировалось, что с сезона 2023 года российский этап "Формулы-1" переедет из Сочи в Санкт-Петербург на трек "Игора-Драйв". Гран-При России "Формулы-1" в 2022 году планировалось провести с 22 по 25 сентября в Сочи. Трибуны "Автодром-Сочи" рассчитаны на размещение до 55 тысяч зрителей.

Строительство трассы «Формулы-1» в Сочи обошлось не менее 11 млрд рублей, при первоначальной оценке в 6,4 млрд рублей, сообщило 27 сентября 2013 года издание «Газета.ру».

«Я всегда говорю, что никогда не следует говорить "никогда". Но в этом случае я могу пообещать: мы больше не будем вести с руководством Гран-при России переговоры. Там больше не будет гонок», - сообщил 18 августа "Коммерсант" слова исполнительного директора чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Стефано Доменикали.

Соревнования в России не будут проводиться из-за военной ситуации на Украине, уточнил Доменикали.

С 2014 года Гран-при России «Формула-1» проводился в Сочи. С 2023 года чемпионат должен был перейти на автодром «Игора-Драйв» в Ленинградской области. Контракт на проведение Гран-при России был рассчитан до 2025 года. В этом году он должен был пройти 25 сентября. Однако 25 февраля организаторы «Формулы-1» заявили, что «невозможно» провести гонку в «нынешних обстоятельствах».

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.