18 августа 2022, 14:17

Посещение пациентов ограничено в Карачаево-Черкесии в связи с COVID-19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В медицинских учреждениях Карачаево-Черкесии на фоне роста случаев заражения коронавирусом усилен контроль за соблюдением масочного режима и ограничено посещение пациентов, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

По его данным, в госпитале на базе Черкесской городской больницы находятся 22 пациента, также госпитализированы семь детей.

"В последнее время наблюдается небольшой, но ежедневный рост выявленных случаев коронавирусной инфекции. В целом санитарно-эпидемиологическая ситуация контролируемая [...] В лечебных учреждениях республики усилен контроль за соблюдением масочного режима и ограничено посещение пациентов", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня в Telegram-канале Темрезова.

Общее число выявленных случаев заражения COVID-19 в Карачаево-Черкесии на сегодня составило 46 521. Из них 45 100 человек выздоровели, 984 - скончались. "29 человек госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции", - говорится в сообщении на странице оперативного штаба республики в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что детское ковидное отделение на 20 коек развернули в Карачаево-Черкесии на базе республиканской инфекционной клинической больницы. В стационаре, по данным на 5 августа, находились семь детей с COVID-19.

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Материалы о ситуации с коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Число случаев заражения COVID-19 на Кубани за сутки выросло почти втрое", "Красная зона" для пациентов с COVID-19 вновь открыта в медцентре Цхинвала", "Дагестанские активисты усомнились в необходимости ужесточения антиковидных мер".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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