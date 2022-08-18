Гражданин Грузии освобожден в Южной Осетии

18 августа 2022, 09:34

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Леван Мачабели, задержанный в Южной Осетии за нарушение границы, освободился из тюрьмы и вернулся в Грузию, сообщила Служба госбезопасности.

Как писал "Кавказский узел", 31 марта Комитет госбезопасности Южной Осетии сообщил о задержании за нарушение границы бывшего грузинского военного Левана Мачабели. В ведомстве предположили, что Мачабели проник в Цхинвальский район, чтобы совершить провокацию в отношении российских военных. Служба госбезопасности Грузии потребовала освободить задержанного.

35-летний гражданин Грузии Леван Мачабели освобожден из тюрьмы в Цхинвале, где он провел более четырех месяцев, сообщила сегодня Служба госбезопасности Грузии. "Леван Мачабели освобожден и находится на территории, контролируемой центральным правительством", - цитирует сообщение ведомства "Новости-Грузия".

Леван Мачабели был задержан 26 марта. Его сестра, журналист телекомпании «Мтавари» Нина Мачабели, отвергла версию о его планах совершить провокацию в Южной Осетии. По ее словам, Леван направился к линии разграничения, чтобы помочь жительнице Хурвалети, пишет издание.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии", опубликованном на "Кавказском узле".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.