Ростовский министр отказался связать низкую посещаемость стадиона с системой Fan ID

17 августа 2022, 11:41

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Снижение посещаемости "Ростов-Арены" связано не с введением требования паспортов болельщика, а с тем, что за время карантина люди отвыкли посещать массовые мероприятия, заявил министр спорта Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", 31 июля первый после введения паспортов болельщика домашний матч "Ростова" посетили 5313 человек при том, что стадион "Ростов-Арена" рассчитан на 45 тысяч человек, то есть в девять раз больше. Это худшая посещаемость домашнего матча "Ростова" в 2022 году, сообщило агентство 1rnd.ru. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин после матча признался, что не понимает, зачем введены Fan ID, и предположил, что без этой системы матч посетило бы не меньше 20 тысяч человек.

В мае стало известно, что на шесть стадионов России, в том числе "Ростов-Арену", в новом футбольном сезоне будут пускать только при наличии Fan ID, несмотря на протесты болельщиков. Ранее фанаты "Ростова" заявляли, что будут бойкотировать матчи из-за введения паспорта болельщика.

Министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян заявил, что не видит связи между низкой посещаемостью "Ростов-Арены" и введением Fan ID. "Мы отучили людей ходить на спортивные сооружения во время пандемии. И я думаю, что это главная причина. Люди научились заниматься онлайн или на природе, сознание немного поменялось. Они теперь не понимают: зачем платить за это деньги? Нужно время, чтобы перестроиться. Совсем мизерную долю привнес Fan ID", - приводит сегодня его слова 161.ru.

Введение паспорта болельщика Аракелян связал с требованиями безопасности, пишет сегодня ростовское издание "Панорама". "Болельщики обиделись, что ввели Fan ID. А почему они не обижаются на досмотр на вокзалах или в аэропортах? Пусть не летают! Какое-то странное поведение наших сограждан", - цитирует министра издание.

При этом Аракелян подчеркнул, что паспорт болельщика оформили более 25 тысяч человек. "Еще столько же - и мы охватим весь круг любителей футбола. Останутся лишь люди, которые и так очень редко приходили на стадионы", - сказал Аракелян.

Он добавил, что никаких дополнительных мер по популяризации Fan ID власти применять не собираются, информирует издание.

Закон о введении паспорта болельщика был принят в декабре 2021 года и вступил в силу 1 июня. Он закрепляет за правительством России право определять официальные спортивные соревнования, при посещении которых станет обязательной идентификация и аутентификация болельщиков. Основанием для отказа в оформлении паспорта болельщика могут быть сведения о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, или информации "о намерении совершить соответствующие противоправные деяния", говорится в публикации на сайте Госдумы.

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