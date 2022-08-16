Правозащитники раскритиковали позицию обвинения в деле Кудаева

16 августа 2022, 19:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать дело уроженца Кабардино-Балкарии Андзора Кудаева, которого следствие обвинило в пособничестве террористам и хранении оружия. Обвинительное заключение построено на признательных показаниях Кудаева, полученных под пытками, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября 2021 года предприниматель из Кабардино-Балкарии Андзор Кудаев заявил, что его пытками и угрозами заставили признаться в незаконном хранении оружия и пособничестве террористической организации. Заявление о фальсификации уголовного дела и пытках он подал в Правозащитный центр "Мемориал"*. 16 августа Кудаева вызвали в отдел полиции и задержали как подозреваемого по уголовному делу о пособничестве деятельности террористической организации, а 18 августа Нальчикский городской суд арестовал его.

Согласно показаниям Кудаева, в сентябре 2015 года ему позвонил неизвестный и попросил приехать по адресу в Нальчике, чтобы замерить балкон в его квартире для реконструкции. Когда Кудаев приехал, во дворе дома его встретил парень, который представился Юрием Бицуевым. Позднее Бицуев был убит в спецоперации, уточнил ПЦ "Мемориал". Как следует из версии обвинения, Бицуев дал Кудаеву тысячу рублей и попросил купить ему продукты. Кудаев выполнил его просьбу. После этого Бицуев оставил у него на временное хранение пистолет и к нему магазин с патронами. Оружие находилось у Кудаева в течение шести лет, с Бицуевым он больше не встречался. "4 августа 2021 года он решил избавиться от оружия и ехал для этого в ореховую рощу, но по дороге его задержали сотрудники полиции", - привели правозащитники версию обвинения. 16 августа на допросе в качестве обвиняемого по второму уголовному делу Кудаев отказался от этих показаний. "Он рассказал следователю о реальных обстоятельствах задержания, о пытках и угрозах и о том, что оружие ему подкинули. Кудаев сообщил, что с Бицуевым не знаком", - говорилось в публикации правозащитного центра.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону начал рассматривать уголовное дело уроженца Кабардино-Балкарии Андзора Кудаева, которого обвиняют в пособничестве запрещённой в России террористической организации "Исламское государство"** (часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 205.5 УК РФ) и незаконном обороте оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ). 15 августа прокурор огласил обвинительное заключение, "которое построено на признательных показаниях самого Андзора Кудаева, данных им под пытками", сообщил сегодня Центр защиты прав человека "Мемориал" в своем Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

5 августа 2021 года силовики в Нальчике подбросили Кудаеву в машину оружие, "а затем пытали его током, требуя признаться в пособничестве членам запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ)", сказано в публикации ЦЗПЧ "Мемориал". "Под пытками Кудаев подписал признательные показания, в отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия, но при этом Андзора отпустили домой", - говорится далее в посте канала "Полный ПЦ 2.0". Юрий Бицуев, в пособничестве которому обвиняют Кудаева, был убит во время спецоперации 22 ноября 2015 года, указали сотрудники центра.

28 февраля апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение суда первой инстанции о ликвидации "Международного Мемориала"*, и оно вступило в силу. 5 апреля суд в Москве оставил в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал". 17 июня команда Правозащитного центра "Мемориал"* сообщила о создании общественной организации "Центр защиты прав человека "Мемориал" (без образования юридического лица).

Кудаев неоднократно обращался с жалобами на незаконные действия силовиков в прокуратуру, управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии, к главе МВД республики, но "уголовное дело о применении насилия к нему так и не было возбуждено, за истекший год было вынесено 11 постановлений об отказе", отметили представители "Мемориала". "Более того, после обращения в СУ СК РФ по КБР с жалобой на пытки Кудаева снова задержали, возбудили в отношении него ещё одно уголовное дело – о пособничестве деятельности террористической организации – и заключили под стражу", - рассказали они.

Следующее заседание по делу Кудаева пройдет 31 августа, интересы подсудимого представляют адвокаты Диана Ципинова и Арменак Симонян, проинформировал ЦЗПЧ "Мемориал".

Дело Кудаева было зарегистрировано в суде 21 июля, предварительное слушание прошло 1 августа, следует из картотеки Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Напомним, 22 ноября 2015 года в ходе двух спецопераций в Нальчике были убиты 14 человек. Силовики заявили, что все убитые были членами местной ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"**. Среди убитых был и Юрий Бицуев, которого силовики назвали лидером вооруженного подполья Кабардино-Балкарии.

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* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.