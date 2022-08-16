Бывший кубанский чиновник обвинил следователей в своей смерти

16 августа 2022, 13:52

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Тело бывшего главы Гулькевичского района Леонида Гутрица найдено сегодня у здания местной прокуратуры, СМИ сообщили, что он оставил предсмертную записку. В отношении чиновника несколько лет шли судебные процессы по делу о мошенничестве и о смерти ребенка в аквапарке, сообщил местный юрист Сергей Земцов.

Тело бывшего главы Гулькевичского района Краснодарского края Леонида Гутрица обнаружено сегодня перед зданием прокуратуры. В кармане бывшего чиновника лежала записка — он обвинил в своей смерти "следователей" и одну "аферистку", фамилию которой он указал в записке, сообщил сегодня Telegram-канал Kub Mash, опубликовав фото предсмертной записки и фотографию здания прокуратуры, вход в которую оцеплен.

Telegram-канал Baza указал, что причиной смерти Гутрица стал суицид.

Следком начал проверку смерти Гутрица. "Следственными органами Следственного комитета проводится проверка по данному факту. На место происшествия выехал заместитель прокурора Краснодарского края Дмитрий Пантелеев", — процитировал сегодня "Коммерсант" сообщение прокуратуры Краснодарского края.

Гутриц обвинялся в мошенничестве в отношении Кубанской строительной компании, проинформировал сегодня "Югополис".

О смерти Гутрица сообщил в своем YouTube-канале юрист из Гулькевичского района Сергей Земцов. По его словам, Гутриц построил аквапарк в Гулькевичском районе, где случилась трагедия: утонул ребенок несколько лет назад. Был возбуждено уголовное дело в отношении спасателя, однако впоследствии уголовное дело возбудили и в отношении Гутрица как собственника объекта. "Уголовное дело это велось годами в отношении собственника объекта", — сказал Земцов в своем YouTube-канале "Особо опасный юрист".

Как следует из информации на сайте Гулькевичского районного суда, в отношении Гутрица рассматривалось дело о мошенничестве, однако в феврале 2021 года оно было возвращено на доследование. Второй раз дело о мошенничестве в отношении Леонида Гутрица поступило в суд 11 января, однако 15 февраля оно было передано по месту подсудности. Также в этом деле фигурирует и статья об оказании услуг, которые по неосторожности привели к гибели ребенка.

Новокубанский районный суд, куда дело поступило 13 мая, после нескольких заседаний 5 июля также принял решение возвратить дело на доследование. Прокурор, защита и представители потерпевшего обжаловали это решение в Краснодарском краевом суде.

2 августа апелляция поступила на рассмотрение в Краснодарский краевой суд, заседание было назначено на 18 августа, следует из карточки дела на сайте суда.

Леонид Гутриц родился в 1957 году в Казахстане. В 1981 году принят слесарем на агропромышленный строительный комбинат "Гулькевичский", где прошел путь до генерального директора. Кандидат сельскохозяйственных наук. В 2003-2007 годах был главой Гулькевичского района. Затем вел частный бизнес, строил оздоровительно-досуговый центр "Гулькевичи", включающий бассейн, боулинг, аквапарк, занятия лечебной физкультурой. Член совета по малому предпринимательству Гулькевичского района, общественный представитель бизнес-омбудсмена Краснодарского края в Гулькевичском районе. Награжден медалью "За боевое содружество", Почетный строитель России, Заслуженный строитель Кубани, сообщил сегодня портал "Живая Кубань".

"Кавказский узел" также писал, что в марте 2008 года руководитель администрации Гулькевичского района Леонид Гутриц был признан не соответствующим занимаемой должности согласно распоряжению губернатора Кубани Александра Ткачева. Причинами отставки, по официальной информации, стали существенные недостатки в работе органов местного самоуправления.

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