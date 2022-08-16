Азербайджан сообщил об обнаружении минного поля на высоте Сарыбаба

16 августа 2022, 12:40

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Минное поле обнаружено на высоте Сарыбаба, возвращенной под контроль Баку в ходе операции "Возмездие" 3 августа.

Как писал "Кавказский узел", ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество.

На минном поле, обнаруженном в восточной части Лачинского района, 15 августа были проведены работы, в ходе которых извлечены 991 противопехотных мин вида PMN-E. Они утилизированы с соблюдением правил безопасности, сообщило Минобороны Азербайджана.

Мины, найденные на поле, были произведены после 44-дневной войны 2020 года - в 2021 году в Армении, говорится в сообщении Минобороны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

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