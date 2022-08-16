Разминирование минного поля на высоте Сарыбаба. Фото https://apa.az/ru/armiya/minoborony-na-vysote-sarybaba-obnaruzena-991-mina-ustanovlennaya-clenami-armyanskix-nezakonnyx-vooruzennyx-formirovanii-490451

16 августа 2022, 12:40

Азербайджан сообщил об обнаружении минного поля на высоте Сарыбаба

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Минное поле обнаружено на высоте Сарыбаба, возвращенной под контроль Баку в ходе операции "Возмездие" 3 августа.

Как писал "Кавказский узел", ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась 3 августа. Власти Азербайджана заявили о проведении в Нагорном Карабахе операции "Возмездие" после убийства азербайджанского военного. 6 августа азербайджанская сторона сообщила о взятии в зоне карабахского конфликта стратегической высоты. При этом ранее военнослужащие Азербайджана уже заняли высоты Сарыбаба в Шушинском районе и Гырхгыз в Ходжалинском районе. По мнению опрошенных "Кавказским узлом" аналитиков, это дало Азербайджану тактическое преимущество.

На минном поле, обнаруженном в восточной части Лачинского района, 15 августа были проведены работы, в ходе которых извлечены 991 противопехотных мин вида PMN-E. Они утилизированы с соблюдением правил безопасности, сообщило Минобороны Азербайджана.

Мины, найденные на поле, были произведены после 44-дневной войны 2020 года - в 2021 году в Армении, говорится в сообщении Минобороны, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

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Подробнее об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий и их последствий.

*  21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Минобороны Азербайджана заявило о перестрелках на границе с Арменией", "Минобороны Азербайджана рапортовало о работах на ключевых высотах в Карабахе", "МИД России отверг критику в адрес миротворцев в зоне карабахского конфликта".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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