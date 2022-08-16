Житель Ставрополья задержан по подозрению в подготовке поджогов

16 августа 2022, 10:43

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Задержанный житель Ставропольского края планировал поджоги административных зданий по указанию запрещенной в России организации "Правый сектор"*, заявили в ФСБ.

По данным ведомства, в июне житель Ставрополья "присягнул на верность представителям "Правого сектора"*, в интересах которых планировал совершить поджог административных зданий Минераловодского городского округа и городского округа города-курорта Железноводска Ставропольского края". При обысках у задержанного обнаружены компоненты для изготовления зажигательной смеси, сам он дал признательные показания, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК России (террористический акт). Он заключен под стражу, пишет со ссылкой на ФСБ "Интерфакс".

"Кавказский узел" также сообщал, что 15 августа ФСБ отчиталась о предотвращении теракта на нефтепроводе в Волгоградской области. При попытке подрыва убиты два гражданина России, а теракт готовился украинскими силовиками, утверждает ведомство. 5 августа ФСБ отчиталось о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии, который готовил местный житель, сторонник признанной экстремистской и запрещенной в России решением суда организации "Правый сектор". Мужчина был задержан.

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* организация "Правый сектор" признана экстремистской и запрещена в России решением суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.