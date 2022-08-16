Сотрудники Минобороны Южной Осетии негативно отнеслись к увольнению главы ведомства

16 августа 2022, 05:36

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

После увольнения министра обороны Южной Осетии Владимира Пухаева несколько сотрудников ведомства написали рапорты на увольнение в знак солидарности со своим руководителем, сообщила сотрудница Минобороны. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев принял болезненное, но правильное решение, отправив в отставку Пухаева, так как после скандала с избиением цхинвальца спецназовцами нужно было продемонстрировать верховенство закона, заявил журналист Руслан Тотров.

Как писал "Кавказский узел", президент Южной Осетии 1 августа отправил в отставку главу Минобороны Владимира Пухаева в связи с избиением спецназовцами жителя Цхинвала Азамата Джигкаева, следует из указа на сайте главы республики. Власти Южной Осетии требовали от министра уволить главу спецназа, однако он не согласился и подал рапорт об отставке, сообщил источник в военном ведомстве.

Житель Цхинвала Азамат Джигкаев был избит 4 августа сотрудниками спецназа Минобороны, пострадавший не подавал заявления в правоохранительные органы, однако расследование по этому поводу ведется. Один из нападавших принимал участие в нападении на Инала Джабиева в 2018 году, сообщили в прокуратуре.

Несколько сотрудников министерства обороны Южной Осетии написали рапорты об увольнении в знак солидарности с Владимиром Пухаевым, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 15 августа сотрудница ведомства на правах анонимности. При этом она отметила, что по разным данным число написавших рапорты разнится, но не менее семи.

«Сейчас у нас все настолько запуталось в эти две недели, что непонятно, кто увольняется на самом деле, а кто просто на словах. Мы все в ожидании, наблюдаем, что будет дальше. Но Владимира Эдуардовича действительно в этом коллективе уважали, хоть в должности руководителя он пробыл всего несколько месяцев», - рассказала она.

15 августа общественная организация "Гражданская платформа" хотела провести круглый стол, участники которого обсудили инцидент с избиением Джигкаева и увольнением Пухаева. Планировалось пригласить на него главу государства, но он не смог принять в нем участие и мероприятие пришлось отложить.

При этом активистка организации Залина рассказала корреспонденту "Кавказского узла" о позиции "Гражданской платформы" в защиту бывшего министра обороны.

«Владимиру Пухаеву выделили из госбюджета деньги на приобретение служебного автомобиля класса "люкс". Он вместо этого приобрел на эти деньги спецформу для солдат. Остатки денег направили добровольцам из Осетии на Донбасс. Сам министр продолжал передвигаться на служебной «Ниве». До того, как он стал министром обороны, он проработал в этом ведомстве более 20 лет. За это время он проявлял себя как крайне порядочный сотрудник. Он регулярно оказывает помощь и поддержку семьям погибших защитников», - рассказала на добавив, что многие сотрудники Минобороны против увольнения Пухаева.

Старший офицер разведки Генштаба Южной Осетии Владимир Пухаев, не допущенный Центризбиркомом к участию в президентских выборах, был назначен министром обороны 18 апреля, после первого тура выборов президента. За день до второго тура выборов, состоявшегося 8 мая, Анатолий Бибилов, который тогда был президентом, присвоил Пухаеву звание полковника. Назначая людей на должности и подписывая указы перед инаугурацией нового президента Южной Осетии, Анатолий Бибилов хотел насолить своему преемнику и показать, что он имеет возможности для политического реванша, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и блогер.

В министерстве обороны корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что, по имеющейся в ведомстве информации, новым руководителем будет назначен прикомандированный из России военный.

«Изначально всегда, еще со времен Эдуарда Кокойты министром обороны всегда был присланный извне, а начальник штаба всегда осетин, местный. Потом стало наоборот, долгое время министром был Ибрагим Гассеев, а начальник штаба прикомандированный из России. Теперь, наверное, вернутся к прежней схеме», - пояснила сотрудница Минобороны.

Источник в администрации президента сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что прежнего руководителя Минобороны Ибрагима Гассеева уже не рассматривают на должность министра.

По мнению политического редактора интернет-издания "Основа" Руслана Тотрова, увольнение Пухаева нельзя считать сведение счетов между действующим президентом Аланом Гаглоевым и бывшим главой государства Анатолием Бибиловым.

«Говорить о том, что президент Гаглоев просто использовал возможность избавиться от министра обороны Пухава, поскольку последний является ставленником бывшего руководителя страны Анатолия Бибилова, смешно. Если мы сейчас допустим, что единственный или наиболее вероятный сценарий – это сведение личного счета, то давайте тогда закрывать ЮО как государство, потому как это даже не уровень района. Алан Гаглоев поступил с политической точки зрения больно, но верно. Я напомню, что Пухаев был назначен за пару недель до того, как Анатолий Бибилов вынужден был оставить президентскую должность. Нельзя сказать, что Пухаев – какой-то суперпопулярный персонаж в народе, но у него нет негативного багажа. С ним не связаны какие-то дикие скандальные коррупционные истории. О нем отзываются в Цхинвале и окрестностях скорее комплиментарно. Уж тем более по сравнению с предшественниками Пухаева. Гаглоев поступил больно, он «обрезал пуповину» и отставил министра обороны, но он не мог поступить иначе с политической точки зрения, поскольку первому лицу страны сегодня надо показать, что верховенствовать в государстве должен закон, а не «понятия», - сказал Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, после избиения Джигкаева "единственная возможность для Гаглоева четко очертить границы и показать свое отношение к происходящему - это жесткие кадровые решения". "В данном случае это увольнение министра обороны и любых других руководителей ведомства, подчиненные которых оказались замешаны в этом избиении. Оно и произошло. Понятное дело, что министр обороны Пухаев никакого личного участия не принимал, команд и приказов не отдавал. Но это его люди, его ведомство. Это имидж не только оборонного ведомства, но и всей Южной Осетии. И совершенно закономерно, что человек из высокого кабинета, руководящий этим управлением, несет персональную ответственность", - заявил журналист.

Оценить работу Пухаева на посту сложно, признался Тотров. «Как себя проявил Пухаев за четыре месяца - я думаю, это несерьёзный срок, говорить о чем-то нельзя. В народе ходит молва о том, что министр обороны перенаправил шесть миллионов, выделенных на приобретение бронемобиля, на нужды армии. Делать выводы из работы министра можно, но они будут скоропалительными и достаточно необоснованными», - отметил он.

Тотров заявил, что не считает бывшего министра обороны Ибрагима Гассеева возможной кандидатурой на пост главы ведомства, так как не слышал от него "хотя бы лексического противостояния самоуправству Бибилова". "Для меня Ибрагим Гассеев - довольно скомпрометировавший себя политический персонаж", - отметил журналист.

Также Тотров отметил, что Бибилов еще может взять реванш и это может случиться на парламентских выборах. «Реваншем надо считать выборы в парламент Южной Осетии через два года, куда, наверняка, будет Анатолий Бибилов хоть через дверь, хоть через окно пролезать. Поэтому я не устаю повторять, что для Алана Гаглоева и его команды одной из первостепенных политических задач на сегодняшний день должно являться понимание, что уже здесь и сейчас надо прорабатывать стратегию полного политического разрушения партии "Единая Осетия" на предстоящих выборах», - сказал журналист.

Еще он задается вопросом, почему на своем посту до сих пор остается заместитель министра обороны Сергей Кабисов. «В данный момент Кабисов обвиняется по статье 144 часть 3, участвует в судебном процессе в РФ в качестве подсудимого <...>. Здесь у меня большой вопрос к Гаглоеву и его команде».

В январе 2021 года Руслан Тотров был избит на своем рабочем месте во Владикавказе. По его словам, нападавших было двое, один из них - заместитель министра обороны Южной Осетии Сергей Кабисов. Процесс по делу начался в декабре 2021 года.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.