Видео с туристкой в бикини в супермаркете Сочи возмутило пользователей Telegram

15 августа 2022, 19:22

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Туристы не должны посещать магазины в купальниках, продавцам надо не обслуживать таких покупателей, заявили пользователи Telegram после публикации видео с девушкой, которая зашла в сочинский супермаркет в бикини. Ничего страшного, если турист по дороге с пляжа зайдет в магазин в купальнике, возразили их оппоненты.

Видеозапись, на которой туристка в бикини посетила супермаркет в Сочи, опубликовал сегодня Telegram-канал "Типичный Краснодар". Девушка в черном бикини стоит в очереди в кассу, в руках она держит пляжные принадлежности. В супермаркет она зашла купить банан, следует из видео продолжительностью девять секунд. "Приходить в купальниках в магазин - неприлично. Сочинцы злятся и ворчат: у себя в Тагиле так ходите за хлебушком!" - говорится в описании к видео.

К 19.15 мск публикация с этим видео в Telegram-канале, у которого насчитывается 79 852 подписчика, набрала 62 комментария. Большая часть их авторов осудили девушку. "Реально неприлично заходить в магазин в таком виде! У меня сын в 12 лет знает, что когда садится за стол, покушать, то он должен быть одет! Приличия!", - прокомментировала пользователь Крис Sochi. "Так нельзя, конечно”, - написала Татьяна Сабирова.

"Ладно парк, ладно пляж и кафе, которые там рядом без кондеров, но идти в "Магнит" или супермаркет в таком виде, это, конечно, [использовано нецензурное слово]. Хоть бы накидку тогда уж надела, их сейчас в довольствии, какие хочешь", - написала Ol'ka. "Запретить обслуживать посетителей в купальниках и прочих пляжных атрибутах и все", - предложила она же в другом комментарии. "Введите правило не обслуживать в таком виде!" - поддержала Lyudmila Severina.

Пользователь Ирина отметила, что запреты не особо эффективны. "Я уж не знаю как в Сочи, но в Геленджике это запрещено (но мало кто соблюдает, к сожалению). По всей набережной перед входом в каждый магазин висят знаки, что в купальниках запрещено", - сообщила она.

Эту же видеозапись разместил Telegram-канал "Сочи №1", на который подписаны 18 069 человек, к 19.15 мск она набрала 82 комментария. Часть пользователей также возмутились поведением девушки и предложили ввести запрет на посещение магазинов в купальниках. "Это бескультурье в общественных местах. Надо соблюдать меры приличия", - прокомментировала Марина. "Сделайте запрет на посещение магазинов в одних купальниках и плавках, может, поможет", - написала Своя. "Так не обслуживают пусть в магазинах, таблички повесят", - поддержала Verushka.

В свою очередь Sveta Z возмутилась действиями автора видеозаписи. "Поколение доносчиков, действующих исподтишка. Этот режиссёр снимает, чтобы девушка не видела. Что мешает подойти и сказать всё, что не нравится, я не понимаю", - написала она. "Поколение режиссёров, сделай замечание и иди дальше - снимают ходят", - согласился Poll Gatsby.

В защиту девушки выступил пользователь Димка. "А в чем трагедия-то? Люди с пляжа шли к себе в номер, зашли в магазин. Чего критичного-то? В Москве, вон, пляжей нет особо - и то мужики с голым торсом ходят. Ничего ужасного в этом не вижу", - отметил он. "Магазин в 20 метрах от пляжа. Чтоб зайти за пачкой сигарет, фрак надевать!?" - поинтересовался Rtx Xtr.

"Кавказский узел" также писал, что 17 июля стало известно о задержании жителя Дагестана за избиение туриста из Краснодара в Сочи. Пользователи соцсетей, посмотревшие видеозапись инцидента, подвергли сомнению версию, что молодой человек избит из-за длинных волос, предположив, что причиной конфликта стало то, что краснодарец шел по городу в одних плавках.

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