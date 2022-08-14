Ставропольцы раскритиковали мэра за его ответ по поводу неприятного запаха в городе

14 августа 2022, 23:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Глава Ставрополя Иван Ульянченко в ответ на обращения жителей города по поводу неприятного запаха в городе заявил, что аварий и происшествий, способствующих распространению запаха, не было. Пользователи соцсети раскритиковали мэра за отсутствие желания решать проблему.

В некоторых частях Ставрополя с 12 августа распространился неприятный запах, на который жаловались жители. "Никаких происшествий, которые бы могли стать причиной едкого запаха в городе не зафиксировано, канализация работает исправно, нет аварий на производствах", - прокомментировал ситуацию сегодня глава Ставрополя в своем Telegram-канале.

В причинах будут разбираться компетентные органы регионального и федерального значения, которые стоят на страже экологической безопасности края, сообщила со ссылкой на мера Ульянченко 14 августа ГТРК "Ставрополье".

Пользователи социальной сети "ВКонтакте" на странице "Нетипичный Ставрополь" (25 тысяч просмотров на момент публикации) подвергли критике такое заявление мера.

"В прошлый раз о "гари" в воздухе никто так и не отчитался, хотя даже губер[натор] обещал)))", - пишет Николай Курчатов. "Так пахнут удобрения с полей, этот запах от мочевины, аммиак + примесь газов", - уточняет Саша Белый. "Саша, в центре города? С какой стороны эти поля и почему запах только в этом году? Раньше не удобряли?" - иронизирует Deshi Shamina. "Кто-то массово сжигает резину и пластик, на весь Ставрополь воняет, а найти не могут! Во чудеса!" - удивляется Дина Шмырина.

"Прокомментировал! Я другого и не ожидала! Моя хата с краю, ничего не знаю", - сердится Наталья Губарева.

"У нас в Бешпагире и то ощущался этот запах. Вероятнее всего ветром принесло со стороны Невинки, какой-нибудь выброс. По крайней мере запах очень похож на выбросы с Буденновского ставролена", - сообщает Александр Бовин.

"Ульянченко не видно и не слышно. Что он делает, где он вообще, чем занят? Хозяина у города точно не стало", - сокрушается Лина Юдо.

"К сожалению, это не избранный народом мэр. Это назначенный депутатами глава", - объясняет Сергей Никитин-Квач. "Сергей, а мэр у нас не избирается. Это назначаемая должность. Поэтому его и не выбирали. А так - согласна с тем, что предыдущий всегда был в курсе и старался [жителей] в известность ставить. Даже на проблемы реагировал. А тут текущего мэра не видно, не слышно", - соглашается Мария Маслиева.

"Переводя с чиновничьего: это не мы! это кто-то сверху (...)!!!", - шутит Джей Симссон. "Это Байден прислал агентов госдепа устроить диверсию", - острит Виталий Манаев. "Просто город протух", - вторит Юрий Благой. "Да как всегда выяснится, что всё нормально. Просто горели камыши в Антарктиде", - иронизирует Максим Шевчук.

"Ну все логично - Ульянченко просто не компетентный. Не обязательно было заванивать весь город, чтобы донести эту мысль", - возмущена Юля Барабуля. "Получается, сам он некомпетентен, раз должны разбираться компетентные органы. Ну и зачем ему платят зарплату тогда?" - интересуется Ян Котовский.

"Кавказский узел" писал ранее, что за июнь в Волгоградской области зарегистрировано двенадцать случаев превышения предельно допустимой концентрации выбросов в атмосферу, но в целом, по данным чиновников, в регионе воздух относительно безвредный, пишет портал V1.ru, ознакомившийся с докладом областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Пользователи соцсетей раскритиковали такое заключение чиновников.

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