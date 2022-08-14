Жителей Северной Осетии возмутили фото туристов из "Города мертвых"

14 августа 2022, 18:24

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После публикации туристами в соцсетях фото с останками захороненных в Даргавском некрополе жители Северной Осетии вновь потребовали от властей закрыть "Город мертвых" для посещения.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2021 года широкий общественный резонанс вызвало видео, снятое в "Городе мертвых" туристкой с костью в руке. Девушка, заподозренная по уголовной статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", объяснила свой поступок незнанием и уверенностью в том, что кости были муляжом. Близ "Города мертвых" нет таблички, которая объясняла бы туристу, куда он попал, пояснила она. Охрана "Города мертвых" усилена, лазы во все склепы решено закрыть, сообщил на фоне резонанса директор Национального музея Северной Осетии.

Архитектурно-этнографический комплекс "Город мертвых" у селения Даргавс в Пригородном районе Северной Осетии включает 97 склепов XIV-XVIII веков и находится под охраной ЮНЕСКО — это самый крупный некрополь Северного Кавказа. В июле 2019 года Даргавский некрополь закрывался для посетителей на неделю в связи с публикациями о том, что туристы вытаскивают кости из склепов. Автор фото с черепом стал объектом травли и подвергся уголовному преследованию. Местные жители требуют закрыть некрополь для посещения, но лучше просвещать туристов, говорится в материале Ларисы Сотиевой ""Селфи с черепами": вернуть доверие к туристам в Даргавсе", опубликованном на "Кавказском узле".

Фотографии, сделанные снаружи и внутри "Города мертвых", опубликованы 12 августа во "ВКонтакте", в сообществе "На дальней станции сойду", в котором размещаются художественные снимки и фото достопримечательностей, сделанные различными авторами в разных регионах России. "Даргавс — город мёртвых на Северном Кавказе. Арсений Котов", - говорится в публикации. На опубликованных фото видны в том числе человеческие останки, черепа и кости.

Некоторые пользователи соцсети в комментариях к публикации осудили действия автора фото. "На входе экскурсоводы предупреждают, что в места захоронений не то что залезать - заглядывать не нужно. Но наших не остановить. Некоторые умники беспокоят прах умерших, кости в качестве сувенира достают. Никакого уважения к умершим, никакого опасения за своё будущее", - написала, в частности, Светлана Меньшикова.

"Кощунство", - лаконично высказала свое мнение Елена Цахилова. "Ну вот зачем мертвецов тревожить? Не прикольно это", - написала Наталия Малевич-Лоренц.

Значительно большее число пользователей признались, что никогда не слышали о Даргавском некрополе, некоторые из них заинтересовались "Городом мертвых". "Люблю Северный Кавказ. Хочется побывать и в этом городе мертвых", - написала, в частности, Julia Summer. "Меня прям заинтриговало это место, никогда там не была и впервые услышала о нем только сейчас... Надо бы побывать там как-нибудь", - сообщила Мария Сухинина.

На публикацию обратил внимание администратор Telegram-канала Mash Gor. "Жители Северной Осетии снова призывают закрыть "Город мёртвых" в Даргавсе — очередной любопытный турист с фотоаппаратом залез в склепы. В этот раз снимки изнутри выложили в соцсети", - написал он сегодня, разместив в публикации заретушированные фото.

Публикация Mash Gor размещена сегодня также в Instagram*-паблике "Владикавказ | Осетия", на который подписаны 217 тысяч пользователей. Авторы комментариев к публикации поддержали идею закрыть некрополь для посещений.

"Конечно, закрывайте. Его и так очень хорошо видно, когда находишься рядом. Адекватность людей не определишь на глаз", - написал, в частности, okratravel. "Пускай закроют", - предложила zali.na9513. "Правильно, закрывайте", - согласилась neonica_dj. "Организаторы поездки почему не предупредили туристов?" – возмутилась elena___sl.

"В Яндексе пришёл опрос мне про этот некрополь. Я написала своё мнение, что это место сакральное для нас, осетин. И это место не для посещения туристов. На меня столько вылилось там, типа ты самая умная!" – посетовала zarina_zuravliova

Национальный музей Северной Осетии, чьим филиалом числится Даргавский некрополь, к 18.20 мск не прокомментировал на своем сайте публикации фото.

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