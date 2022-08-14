Пользователи соцсети попросили увеличить число врачей в больницах Кабардино-Балкарии

14 августа 2022, 14:35

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Психиатр, уролог и другие узкие специалисты в Тереке ведут прием пациентов так редко, что попасть к ним практически невозможно, пожаловалась местная жительница в Instagram*. Нехватка врачей стала проблемой и в других населенных пунктах Кабардино-Балкарии, указали авторы комментариев в соцсети.

Жалоба жительницы Кабардино-Балкарии размещена 13 августа в Instagram*-паблике "Голос КБР", на который подписаны 153 тысячи пользователей. Автор обращения пожаловался на то, что график некоторых врачей в одном из медучреждений Терека – в частности, психиатра и уролога - не позволяет им принять всех пациентов. "Во вторник в 15.00 приходит и 1 час сидит, как можно весь Терский район за час принять?" - говорится в сообщении.

О каком именно медучреждении идет речь, в публикации не уточняется. Она проиллюстрирована двумя короткими видеороликами, в которых видны несколько десятков людей, в том числе детей, собравшихся в холле административного помещения.

К 14.25 мск публикация набрала 455 отметок "нравится", под ней размещено 76 комментариев. Авторы некоторых из них указали на проблему нехватки врачей в поликлиниках республики.

"Я вообще молчу о том, что в Тереке на всю детскую поликлинику только 2 педиатра и записи на неделю вперёд, а в Дейском и подавно уже год нет педиатра", - написала, в частности, di.terskaya.

"В каждом районе республики такая беда", - заметила anna_m_808. "В Нарткале то же самое, лор на два района", - написала tarcokovaalla.

"Там нужны постоянные врачи, и чтоб люди в очередях не мучались часами. Кто-то должен принять меры", - прокомментировала публикацию zalinakaraseva807. "Всегда так было у нас в Тереке, к сожалению", - заметил finance.friend.rf.

"На эту больницу весь район надеется!.. Просим обратить внимание Минздрава КБР и [главы республики] Казбека Кокова", - написала aina_zari.

"Как вам не стыдно, уролог и психиатр приезжают один раз в неделю, но они сидят до последнего больного всех принимают", - упрекнула автора жалобы hyshtova1938. "Вам не угодить! Их пригласили для вашего удобства с Нальчика, чтобы вы не ездили с детьми в такую жару! Психиатр за день принимает минимум 130 человек, а уролог сидит до 17:00-18:00 часов т.е. до последнего больного", - написала lilishaaaaa.

Минздрав Кабардино-Балкарии по состоянию на 14.25 мск не отреагировал на жалобы на своем сайте и в Telegram-канале.

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