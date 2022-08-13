Альпинист погиб в Приэльбрусье

13 августа 2022, 21:00

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В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии на высоте 3800 метров зарегистрированная группа альпинистов запросила помощь. Прибывшие спасатели МЧС обнаружили одного погибшего.

Приэльбрусье - зимний курорт, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте. Также "Кавказским узлом" подготовлены справки "Эльбрус - патриарх Кавказских гор" и "Приэльбрусье".

Сообщение о том, что в Эльбрусском районе, на перевале ВЦСПС, на высота 3800 метро зарегистрированная группа из пяти человек попросила о помощи, поступило к спасателям сегодня в 13.00 мск. На поисково-спасательные работы отправилось подразделение Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 8 человек и 1 единицы техники, говорится на сайте Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Один из альпинистов обнаружен погибшим. "Спасатели нашли альпиниста без признаков жизни. В данный момент осуществляется эвакуация тела. Личность альпиниста пока не установлена", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, которое приводит ТАСС.

Напомним, 11 августа в горах Кабардино-Балкарии были травмированы два туриста, они сорвались с обрыва на перевале Актопрак в Эльбрусском районе. Спасатели эвакуировали пострадавших и передали их врачам.

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